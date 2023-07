Sommerliches Outdoor-Kino-Erlebnis

Das Open Air Kino am Theaterplatz gehört zum Sommerfeeling in Baden einfach dazu! In diesem Jahr präsentiert das Cinema Paradiso von 27. Juli bis 20. August wieder Filmklassiker, aber auch Blockbuster und ausgewählte Filmjuwele im ganz besonderen Ambiente. Denn an lauen Sommerabenden und unterm funkelnden Sternenzelt ist das Eintauchen in die besten Komödien und Geschichten über das Leben, die Liebe und besondere Schicksale besonders intensiv.

Am besten Lieblingsfilme aussuchen und unvergessliche Momente mit großem Kino zum Lachen, Weinen und Staunen erleben. Dazu frisches Popcorn und ein kühles Getränk von der Cinema Bar und das einmalige Kino-Erlebnis ist perfekt!

Der Eintritt kostet 9,90 Euro, mit der Cinema Paradiso Card 8,90 Euro. Filmbeginn bei Einbruch der Dunkelheit, bei Schlechtwetter werden die Filme im Kino ab ca. 21.30 Uhr gezeigt. Tickets sind erhältlich an der Kinokassa im Cinema Paradiso Baden bzw. online unter www.cinema-paradiso.at

Das Programm für das Open Air Kino gibt es unter: https://www.cinema-paradiso.at/baden/programm/openair/jederzeit/