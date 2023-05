Badener Kaiser Franz Josef-Museum ist unter Schutz

Für das Badener Kaiser Franz Josef-Museum hat es nach 118 Jahren eine besonders ehrende Wertschätzung gegeben. Vor kurzem wurde es offiziell unter Denkmalschutz gestellt. Was das bedeutet, hat die NÖN Museumsleiter Alexander Blümel gefragt.

„Das Museum wurde durch den Amtssachverständigen des Bundesdenkmalamtes aufgesucht und eine ausführliche Begehung durchgeführt. Diese ist aufgrund des Prüfungsprogramms des BDA, mit dem Ziel, qualitätsvolle Beispiele von Museumsbauten zu bewahren, zustande gekommen. Nach erfolgter genauer Prüfung, wurde in einem Schreiben mitgeteilt, dass die Stellung unter Denkmalschutz amtlich festgelegt wurde“, schildert Blümel. Unter anderem wurde in dem Schreiben mitgeteilt, dass die Denkmalanlage Kaiser-Franz-Josef-Museum gemäß Denkmalschutzgesetz „wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen und kulturellen Bedeutung“ und „wegen öffentlichen Interesses an seiner Erhaltung unter Denkmalschutz zu stellen“ sei.

Denkmalamt-Entscheidung sorgte für Diskussionen im Vorstand

„Diese Nachricht, die sich aufgrund der Begehungen bereits angekündigt hatte, hat im Vorstand des Museums für Diskussionsstoff gesorgt“, erklärt Blümel. „Einerseits wurde die Frage aufgeworfen, was denn nun noch alles an Adaptierungen im Haus möglich sei und welche Erschwernisse man dadurch hätte. Aber schnell ist man zu der Erkenntnis gelangt, dass man ja ohnehin in den letzten Jahren immer alles entsprechend der Originalität auszuführen oder sogar nach dem ursprünglichen Erscheinungsbild rückzubauen beabsichtigt hat“, berichtet er.

Dabei wurden alte Pläne und Fotos herangezogen und mit dem Kottingbrunner Restaurator und Kunstmaler Jürgen Mathis „ein Fachmann erster Güte gewonnen, der einerseits die alten Techniken perfekt beherrscht und andererseits alle fachlichen Formalitäten mit dem Bundesdenkmalamt erledigt“, betont Blümel.

Zudem sei es nun auch möglich, weitergehende Projekte mit dem Denkmalamt umzusetzen und die damit verbundenen Förderungen in Anspruch zu nehmen. „Der Museumsvorstand ist nun letztendlich also glücklich ein Haus verwalten zu dürfen, dass das Panorama unserer Kurstadt in einem prachtvollen Jugendstil-Erscheinungsbild prägt“, merkt Blümel an. Seit 1905 thront es am Mitterberg und ist, wie das Bundesdankmalamt ausführt, „eine Widerspiegelung des Pluralismus des Späthistorismus mit Einflüssen der Heimatschutzarchitektur und des Jugendstils.“ Die hierfür verantwortlichen Architekten Karl Badstieber und Karl Reiner waren zudem für zahlreiche andere Großbauten, vor allem aber im Wiener Raum, verantwortlich, die heute auch noch die Örtlichkeiten prägen.

Blümel ist sich sicher: „Weiterhin wird also dieses Gebäude, dass schon viel mitgemacht hat - vor allem die schwere Verwüstung 1945 - in möglichst originalem Glanz erstrahlen und ein prägnanter Teil der Badener Architekturjuwele darstellen.“

Das prachtvolle Jugendstilgebäude und der schönste Ausblick auf das gesamte südliche Wiener Becken von der Terrasse des Cafe-Restaurants "blickweit" sind die perfekte Kulisse für einen unvergesslichen Ausflug. Foto: Kaiser Franz Josef-Museum

