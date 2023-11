Beachvolleyball Baden hat Werbewert von über 1,2 Millionen Euro

1.255.807 Euro ist der exakte Werbewert für Beachvolleyball Baden 2023, der im Auftrag von HSG-Events von United Synergies jährlich ermittelt wird. Das ist eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 13,4 Prozent, heißt es in einer aktuellen Aussendung der Veranstalter.

„Unserer treuen und neuen Sponsoren machen die Austragung des Events möglich, wir liefern dafür den entsprechenden Werbewert“, freuen sich Dominik Gschiegl und Nicolas Hold, die Geschäftsführer von HSG-Events, über das erneute Plus.

Die Werbewertanalysen sind die Grundlage für Sponsoren-Gespräche. In den einzelnen Analysen wurden durchgängig Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. So stieg der Werbewert für Hauptförderer SPORTLAND.Niederösterreich um 15,4 Prozent auf rund 500.000 Euro. Inklusive der Region Baden werden rund 875.000 Euro (plus 9,8 Prozent) ermittelt. Für die HYPO NOE wurden rund 235.000 Euro errechnet (plus 3,6 Prozent), für Toyota Österreich, die erstmals mit an Bord waren, ergab der Werbewert auf Anhieb 226.000 Euro.

Veranstalter Dominik Gschiegl von HSG-Events.

„Beachvolleyball Baden ist ein einzigartiges Erlebnis. Näher ist man den Beach-Stars nirgends auf der Welt. Beachvolleyball Baden bietet groß gefeierte Triumphe, bittere Niederlagen, sensationelle Beach- Rallyes und die einzigartige Donauwalzer-Welle. Beachvolleyball Baden ist Beachvolleyball hautnah. Ein Event, der begeistert, Spiele die fesseln und Spitzensport der Sommer- und Partyfeeling zusammenführt. Wir lieben Beachvolleyball“, erklärt Veranstalter Gschiegl von HSG-Events.

Die Geschichte von Beachvolleyball Baden begann 2005 mit einem A-Cup. Seit 2018 ist Baden ein Fixpunkt auf der FIVB World Tour. Heuer gab es mit den Siegen beim BADEN FUTURE von Dorina und Ronja Klinger sowie Philipp Waller und Martin Ermacora nach 2019 zum zweiten Mal einen Doppelsieg für Österreich. Die Austrian Championships wurden in Baden bereits dreimal ausgetragen (2023, 2022, 2020).