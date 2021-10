Das Trinkwasser in Baden "ist in Ordnung". Darauf hat am Montag das Rathaus der Kurstadt verwiesen, nachdem vergangene Woche Trinkwasser-Nachbeprobungen in der Rotes Kreuz-Gasse und an repräsentativen weiteren Stellen vorgenommen worden waren.

"Das Analysenergebnis entspricht durchgehend der Trinkwasserverordnung. Es wurden keine Enterokokken nachgewiesen", teilte das Rathaus mit. Das Badener Trinkwasser könne ab sofort wieder im gesamten Stadtgebiet bedenkenlos verwendet werden.

Am vergangenen Mittwoch war mitgeteilt worden, dass bei Routinekontrollen eine geringe Anzahl von Fäkalkeimen (Enterokokken) ermittelt worden sei. Betroffen gewesen ist demnach ein kleiner Bereich der Stadt.