Aus für Bad Vöslauer Eislaufplatz

In einer Aussendung am Dienstag informiert die Stadtgemeinde Bad Vöslau über das Aus für den Bad Vöslauer Eislaufplatz: „Wie der Gemeinderat nach reiflicher Überlegung und Beratung mit den Fachabteilungen des Rathauses einstimmig beschlossen hat, wird das Areal des Eislaufplatzes Bad Vöslau gänzlich der bisherigen Pächterin anvertraut und einer neuen Verwendung zugeführt“, heißt es darin.

Pächterin Manuela Birbamer und Bad Vöslaus Tourismuschefin Joelle Kußnow. Foto: NÖN-Archiv/Weber

Als Gründe dafür werden die veraltete bauliche Anlage, die anhaltende Klimaentwicklung und die hohen Energiekosten aufgezählt. „Tatsächlich hat der Platz nach beinahe 30 Jahren Betrieb das Ende seiner Lebensdauer erreicht, die Kollektormatten, Umwälzpumpen sowie die Kältemaschine sind ebenso in die Jahre gekommen (und nur notdürftig reparabel) wie die Verrohrung. Wie eine Analyse der städtischen Umweltabteilung ergeben hat, würde eine Generalsanierung des Areals inklusive PV-Anlage und Errichtung einer Überdachung rund eine Million Euro kosten“, informiert Pressesprecher Christoph Rella.

Um das Eis von direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, wäre eine Überdachung notwendig. „Dabei nehmen die Sonnentage zu, noch im Oktober wurden in Niederösterreich Temperaturen von 30 Grad gemessen“, gibt Rella zu bedenken. Neben den Plusgraden, die in die Höhe geschossen sind, sind im vergangenen Jahr auch die Energiekosten für den Eislaufplatz gestiegen –„und zwar um das Dreifache“, berichtet Rella. Die Lösung, die Eisfläche durch Kunststoffplatten zu ersetzen, habe sich „als nicht zweckmäßig“ erwiesen. „Wie sich gezeigt hat, sind diese Platten für den Publikumslauf oder den Eishockeysport nicht geeignet, zudem wird der Kunststoffabrieb von Umweltexperten als problematisch eingestuft“, weiß Rella.

Auch die Eishockeyspieler müssen sich nach Alternativen umschauen. Foto: Helga Nitsche

Eishalle Traiskirchen als Alternative

Um der Bevölkerung von Bad Vöslau dennoch den Eislaufsport weiterhin zu ermöglichen, werde in der Dezembersitzung des Gemeinderates eine Aktion aus dem Vorjahr behandelt, kündigt der Sprecher der Stadt an. Demnach sollen Kinder und Jugendliche, die den benachbarten Eislaufplatz in Traiskirchen regelmäßig nutzen, 50 Prozent der Eintrittskosten (10er-Block) von der Stadtgemeinde ersetzt bekommen. Pro Kind beziehungsweise Jugendlichen aus Bad Vöslau könne dann eine Rechnung nach dem Kauf bei der Stadtgemeinde Bad Vöslau eingereicht werden. „Die Belege müssen bis Ende Februar 2024 im Amt einlangen“, sagt Rella.