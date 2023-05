79-Jähriger stürzte in Berndorf beim Fischen in die Triesting

In Berndorf haben Polizeibeamte am Sonntag, 30. April, einen Fischer aus der Triesting gerettet. Zwei Passantinnen entdeckten den leblosen Mann gegen 17 Uhr in der Triesting und alarmierten umgehend die Polizeiinspektion Berndorf. Am Einsatzort wurden die Polizistinnen und Polizisten von den beiden Zeuginnen zu dem regungslosen Mann im Fluss geführt, der inmitten der Triesting im Wasser lag. Der Mann in Fischerkleidung war zu diesem Zeitpunkt wieder ansprechbar und wurde von einem Zeugen im Wasser stabilisiert.

Zeuge stabilisierte den Mann, Polizisten bargen ihn mit Schaufeltrage

Eine Polizistin und ein Polizist gingen sofort durch den ca. 30 cm tiefen Fluss zum Verunglückten und brachten ihn in eine gesicherte Position. Der 79-jährige Mann aus dem Bezirk Baden gab an, dass er eine halbe Stunde zuvor während des Angelns auf den rutschigen Steinen ausgerutscht und nicht mehr aufgekommen sei. Aufgrund der widrigen Gegebenheiten und seiner Verletzungen habe er es nicht mehr alleine an das Ufer geschafft. Bedienstete der Polizeiinspektionen Berndorf und Bad Vöslau trugen den 79-Jährigen mit einer Schaufeltrage aus dem Fluss und brachten ihn zum Rettungswagen. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Baden gebracht.

