Anklageschrift fertig Gattin getötet: Mordanklage gegen Ehemann

D ie Tötung einer 57-Jährigen Ende August 2022 in einem Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) wird am Landesgericht Wiener Neustadt juristisch aufgerollt. Von der Staatsanwaltschaft wurde Anklage wegen Mordes gegen den 64-jährigen Ehemann der Frau erhoben, bestätigte Behördensprecher Erich Habitzl auf Anfrage einen Bericht des "Kurier" (Donnerstagsausgabe). Ein Termin für die Geschworenenverhandlung steht noch nicht fest.