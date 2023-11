52. Vöslauer Flohmarkt mit Rekordergebnis

Ein erster Scheck geht traditionell an die Freiwillige Feuerwehr Bad Vöslau für die Sicherung des Flohmarkts. Am Gruppenfoto nach dem Flohmarkt von Lions, Pfadfindern und FF Vöslau: (in der Mitte mit Scheck) Gabi Husar-Niederecker (Lions), William Fenk (FFW) und Werner Feltrini (Pfadfinder).

Foto: Helga Nitsche