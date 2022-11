Baden: PV-Boom hält an

Bei der EVN-Tochter Netz NÖ hält der regelrechte Boom bei den Photovoltaik-Anträgen weiter an. „Auch jetzt im Herbst ist weiterhin kaum ein Rückgang bemerkbar. Wir hatten alleine im Bezirk Baden 103 Netzzugangsanträge im Oktober – das sind ähnlich viele wie im Vormonat und mehr als siebenmal so viele wie im Vorjahr“, berichtet Walter Höld, Leiter Service Center Netz NÖ in Baden. „Gleichzeitig konnten 43 neue PV-Anlagen fertig gemeldet werden“, ergänzt er.

Niederösterreichweit sind im Oktober 2022 durchschnittlich 1250 Anträge pro Woche eingetroffen. „Das sind mehr als viermal so viele wie im Vorjahr“, weiß Höld. Gleichzeitig konnten rund 2.250 Anlagen fertig gemeldet werden, sodass nun bereits mehr als 59.000 PV-Anlagen in das Netz der Netz NÖ einspeisen.

