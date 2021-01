Das Bauprojekt am Gelände des ehemaligen Servicecenters der NÖ Gebietskrankenkasse ist fertiggestellt worden. Das hat der auf Niederösterreich und Wien spezialisierte Wohnbauträger NOE Immobilien Development (NID) nun bekannt gegeben.

Mit der Übergabe der Wohnungen im Projekt „Aqua No 8“ der NID sei bereits begonnen worden. Das Objekt konnte trotz einiger herausfordernder begleitender Bedingungen durch die Coronabeschränkungen während der Bauarbeiten pünktlich fertiggestellt werden, heißt es.

„Seit wir das Projekt im Jahr 2019 gestartet haben, war die Nachfrage ausgezeichnet“, freut sich Geschäftsführer Michael Neubauer. „Von 63 Wohnungen sind bereits 56 verkauft. Für die noch wenigen verbliebenen Einheiten gibt es schon viele Interessenten und wir gehen davon aus, dass der Wohnungsverkauf bereits in wenigen Monaten endgültig abgeschlossen sein wird.“

Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen sind 55 m² bis 116 m² groß und verfügen über Freiflächen wie Eigengärten, Balkone oder Terrassen. Die hauseigene Tiefgarage umfasst 71 Stellplätze. In die Badener Innenstadt sind es nur fünf Gehminuten, in zehn Minuten gelangt man zu Fuß zum Bahnhof. Hervorgehoben wird auch die öffentliche Anbindung nach Wien mit Bus und Bahn.

Der große Erfolg des Projekts sei eben unter anderem dem Umstand geschuldet, dass das Aqua No 8 auch für Wohnungssuchende aus Wien und der Umgebung sehr attraktiv ist. Diese schätzen die hohe Lebensqualität in der Kurstadt Baden und die kurzen Fahrzeiten in die Bundeshauptstadt.

Auch für Anleger sei dieses Projekt wegen der guten Vermietungschancen interessant. Ein nicht unwesentlicher Teil der Wohneinheiten der von der Maklergesellschaft EHL Wohnen vermarkteten Wohnungen wurden von ihren Käufern zu Anlagezwecken erworben und werden in weiterer Folge vermietet werden.

Das Aqua No 8 ist eines von drei Projekten, die von der NID heuer in Niederösterreich abgeschlossen werden können.