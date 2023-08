Sanierung B17: Verkehrssituation entspannt sich

Auch Vizebürgermeister Franz Gartner, SPÖ, ist der Meinung: „Die Lage hat sich beruhigt. Auch die Sanierungsarbeiten sind bereits weit fortgeschritten. Immerhin muss das gesamte Kreuzungsplateau komplett mit Beton ausgefüllt werden. Das geht nur jetzt in der verkehrsärmsten Zeit, auch die Schulbusse fahren jetzt nicht.“ Bei der Sanierung werden im Kreuzungsbereich neue Betonfelder hergestellt und im Anschlussbereich werden zwei Lagen Asphalt neu aufgebracht. Im Zuge der Arbeiten werden der Geh- und Schutzweg sowie die Mittelinsel auf der L 156 und die Ausfahrtstrompete der L 156 auf die B 17 auf den heutigen Stand der Technik gebracht. Die Hauptarbeiten haben am 17. Juli begonnen und werden Ende August abgeschlossen sein. Das Einrichten der Baustelle und diverse Vorarbeiten erfolgten bereits in der Woche davor. Die ausführende Firma ist das Bauunternehmen Pittel & Brausewetter.

Kosten der Sanierung übernimmt Land NÖ

Für das Konzept zur Regelung des Verkehrs auf der B 17 ist das Land verantwortlich. Die Verkehrsführung erfolgt in sechs Phasen, bei denen der Verkehr mit entsprechender Bodenmarkierung und Leitbaken durch das Baufeld geführt wird. Die Regelung erfolgt durch Baustellenampeln. Während der gesamten Bauphase ist die Zufahrt zur Kleingartensiedlung westlich der B 17 für Kraftfahrzeuge gesperrt. Auch der Fußgängerübergang ist während der Sanierungsarbeiten nicht zu benutzen. Ein Zu- und Abfahren über die von Süden kommende Hirschäckergasse ist möglich und ausgeschildert. Die Gesamtbaukosten von rund 535.000 Euro trägt zur Gänze das Land NÖ.

Die Sanierungsarbeiten waren bereits höchst notwendig. Auch alle Leitungen für die Ampel sind schon verlegt. „Ich danke allen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis, auch wenn sie vielleicht einmal im Stau gestanden sind. Ich empfehle trotzdem, wenn möglich, Traiskirchen großräumig zu umfahren.“ Der Vizebürgermeister ist zuversichtlich: „Ende August ist die Baustelle erledigt.“

Radweg verbindet Trumau und Traiskirchen direkt neben L 156

Gebaut wird noch am Radweg entlang der L 156 von Trumau kommend Richtung Traiskirchen. „Der Radweg geht bis zur Aspangbahn, dann zweigt er rechts auf einen Feldweg ab, auf den wir eine Spritzbetondecke aufbringen. Bis zur Aspangbahn haben wir als Stadt Traiskirchen mit dem Radweg nichts zu tun“, präzisiert Gartner. Der dann asphaltierte Feldweg führt hinter dem Tenniszentrum Rodax vorbei, von hier gehen die Strecken für die Radfahrer in verschiedene Richtungen weiter. Bis 2024 soll der gesamte Radweg fertig sein. Auch hier übernimmt das Land den Löwenanteil der Baukosten, die Gemeinden Trumau und Traiskirchen haben den Radfördertopf angezapft.