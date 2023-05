Neues Team der JVP im Bezirk Baden

Nach der anstrengenden Gemeinderatswahl, die allen viel abverlangt habe, blickt man bei der Jungen Volkspartei Bezirk Baden auf 3,5 ereignisreiche Jahre zurück. „Die Arbeit hat sich jedoch ausgezahlt, insgesamt stellen wir seit 2020 28 JVP-Gemeinderäte im Bezirk“, berichtet der wieder bestätigte Bezirkschef Christian Stiastny.

Trotz der Widrigkeiten durch die Corona-Pandemie konnten in der vergangenen Periode zwei Ortsgruppen neu gegründet werden: Die JVP Trumau und die JVP Bad Vöslau. Die Landtagswahl war dann das jüngste Highlight, erinnert sich Stiastny. „Am Ergebnis gibt es nichts schön zu reden. Wir sehen das in der Jungen Volkspartei als klaren Arbeitsauftrag, an uns selbst zu arbeiten und unsere Arbeit an der Basis weiter auszubauen“, blickt Stiastny in die Zukunft.

Im neuen Team sind: Lukas Klaczynski (Kottingbrunn), Markus Dorner (Pottenstein), Raphael Schöps (Pfaffstätten), Patrizia Wolkerstorfer (Baden), Stefan Fuhrmann (Baden), Philipp Schottleitner (Bad Vöslau) und Anna-Sophie Prosquill (Baden). Ihr Fokus liege in der Strukturarbeit: „Unser klares Ziel ist es, unsere Ortsgruppen zu stärken und unsere politische Jugend im Bezirk zusammenzubringen“, heißt es vom Vorstandsteam unisono.

Neues Team am Landestag mit zwei Badenern gewählt

Beim kürzlich stattgefundenen 29. Landestag der JVP wurde zudem Badens Bezirksobmann Christian Stiastny gemeinsam mit seinem Badener Kollegen Paul Zwiefelhofer in das Landespräsidium gewählt. Stiastny, der bereits im vorherigen Präsidium vertreten war, erklärt: „In den kommenden Jahren werde ich mich als Finanzreferent um eine weiterhin professionelle Arbeit der JVP Niederösterreich kümmern. Mit meiner langjährigen Erfahrung möchte ich JVPlerinnen und JVPler in ganz Niederösterreich unterstützen, besonders nach den vergangenen Jahren, die extrem schwierig für Vereine und das Ehrenamt waren. Ich bin dankbar, dass ich dazu nun die Möglichkeit habe und freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben.“

Paul Zwiefelhofer ergänzt: „Mit unserem frisch gewählten Präsidiumsteam wollen wir in den kommenden Jahren den Fokus darauf legen, die Strukturen der JVP NÖ zu stärken und die Themen von und für Junge mit lauter Stimme durchzusetzen. Dabei werde ich mich als Referent für Inhalte im Präsidium besonders um die inhaltliche Arbeit der JVP kümmern. Als die größte politische Jugendorganisation des Landes haben wir den Auftrag, junge Menschen für Politik zu begeistern, Arbeit zu leisten, die ankommt und unseren Mitgliedern das richtige Werkzeug für die wichtige Arbeit in den Gemeinden und Bezirken mitzugeben.“

Der neue JVP NÖ-Landesobmann Sebastian Stark freut sich über die „starke Unterstützung aus dem Bezirk Baden“. Gemeinsam teile man „eine klare Überzeugung: Mit Einsatz, durch Anpacken statt Anpicken, haben wir nicht nur die Krisen bewältigt, die hinter uns liegen, sondern werden auch die Aufgaben lösen, die vor uns liegen.“

Das neues JVP-Team am Landestag (v.l.): Paul Zwiefelhofer, Severin Schön, Maximilian Strobl, Matthias Schiller, Claudia Pfeffer, Anna Dinhobl, JVP NÖ-Landesobmann Sebastian Stark, Nicole Aigner, Eva Dohalova, Astrid Heindl, Christopher Edelmaier, Christian Stiastny und JVP NÖ-Landesgeschäftsführer Anthony Grünsteidl. Foto: Vitera Productions

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.