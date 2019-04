„Diese Menschen haben es besonders schwer, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Wir werden daher heuer einen Schwerpunkt setzen, um sie beim beruflichen Wiedereinstieg noch besser zu unterstützen“, betont die Leiterin des AMS Baden, Claudia Schweiger.

Das AMS Baden hat als Ziel, für 85 Personen mit Einschränkungen nach dem Behinderteneinstellgesetz bzw. für jene mit Behindertenpass eine nachhaltige Arbeitsaufnahme zu unterstützen. Es stellt Lohnkostenförderungen für Unternehmen bereit, die Jobsuchende mit Behinderungen anstellen.

In Kooperation mit NEBA, dem Netzwerk Berufliche Assistenz des Sozialministeriumservice, wird dafür gesorgt, dass ein Einstieg bestmöglich gelingen kann. Die Arbeitsassistenten halten mit Betroffenen und Dienstgebern Kontakt und unterstützen beim Einstieg, begleiten beim Arbeitsalltag, suchen bei Krisen eine Lösung oder koordinieren den Kontakt zu Behörden.

Wie gut das gelingt, konnte Schweiger bei einem Betriebsbesuch bei der im Traiskirchner Semperit-Areal niedergelassenen Firma EMCOOLS Medical Cooling Systems GmbH erfahren. Der Medizintechnikhersteller mit 29 Mitarbeitern beschäftigt sich mit Produkten für die mobile und hocheffiziente Patientenkühlung. Neben dem medizinischen Sektor ist die Firma auch im Sportbereich aktiv. Unter anderem werden in Traiskirchen Kühl-Lösungen zur Leistungssteigerung hergestellt.

Im Betrieb werden drei gehörlose Mitarbeiter beschäftigt, die von der Arbeitsassistenz für Gehorlose NÖ (Witaf) betreut werden. Qualitätsmanager Bernhard Fabian ist voll des Lobes über die Neuzugänge.

Die gehörlosen Mitarbeiter wurden von der Belegschaft so gut angenommen, dass sogar Gebärdensprachkurse für die Mitarbeiter angeboten wurden. „Es ist ein sehr angenehmes Arbeitsklima hier, die Arbeit gefällt mir sehr gut“, freut sich Gerhard Rappold, der vorwiegend in der Logistik zum Einsatz kommt. „Ich habe mich sehr gefreut, dass die Kollegen so offen uns gegenüber sind“, ergänzt er. „Das Team ist so nett“, lobt auch Sabrina Winterleitner. Die Verständigung klappe gut, manchmal würden die Mitarbeiter versuchen, ihre Mimik zu deuten. „Spaß muss sein, deswegen funktioniert es auch so gut“, sagt sie.