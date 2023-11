Große Ehrung für Berndorfs Architektin

Eine große Ehre wurde Berndorfs Architektin Gabriele Schöberl zuteil. Sie wurde vom Land NÖ für ihr Projekt der Lebenshilfe-Werkstätte Civitas Nova und der Landesleitung in Wiener Neustadt für „Vorbildliche Bauten in NÖ 2023“ ausgezeichnet.

Die begeisterte Jury schwärmte: „Stimmig um einen gemeinsamen Innenhof mit Wohlfühl-Ambiente angeordnet, vereinigt das Projekt den Verwaltungsbereich der Landesorganisation, einen Seminar- und Cafeteria-Bereich sowie Werkstätten an einem neuen, gemeinsamen Standort. Nutzerfreundlich und unter Berücksichtigung möglichst kurzer Wege konzipiert, punktet der Neubau vor allem mit hoher innenräumlicher Gestaltungsqualität mit einem ausgesprochen hohen Anteil an natürlicher Belichtung. Ist der kubische Baukörper von außen geprägt durch unterschiedlich behandelte Betonfertigteile, präsentiert sich das Innere in unbehandelten Sichtbetonoberflächen. Ökologisch nachhaltig mit einer hocheffizienten Wasser-Wasser-Wärmepumpe für Heiz- und Kühlzwecke ausgestattet, erfüllt das Projekt in unprätentiöser Art und Weise die Kriterien der Vorbildlichkeit.“

Die Jury setzt sich aus dem Vorsitz der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, zwei Architekten, einem Ingenieurkonsulenten für Bauwesen, einem Baumeister sowie je einem Amtssachverständigen für Bautechnik sowie für Natur- und Landschaftsschutz zusammen.

Schöberl bestückte auch Berndorf mit erfolgreichen Projekten!

Schöberl wurde 1965 in Wien geboren und lebt seit 25 Jahren in Berndorf, wo sie auch ihr Atelier in der Hochstraße betreibt. Nach ihrem Architekturstudium an der TU Wien und ihrer Diplomarbeit über „Architekturgärten des Jugendstils“ legte sie 1995 die Ziviltechnikerprüfung ab. In dem 1996 gegründeten Architekturatelier arbeitet die Ziviltechnikerin mit ihren Mitarbeitern heute auch als Generalplanerin und Projektentwicklerin. Zahlreiche Projekte sind in den letzten Jahren in Berndorf und Niederösterreich entstanden, wie der Zubau an die Stilklassen-Volksschule, „kult-tour im Zentrum“, der Bibliothek, Wohnhäuser und die Ilse Fischer Werkstatt der Lebenshilfe in Berndorf – St. Veit, die übrigens schon 2018 für den NÖ Baupreis eine Nominierung erhielt.

Ihre Projekte bestechen mit ihrer Liebe zum Detail, wie man z.B. am Wilhelmsburger Geschirr-Museum (Lilien-Porzellan) sehen kann. Ihre Neigung zur Denkmalpflege und Architekturgeschichte kann sie nicht nur in ihrer eigenen Villa, sondern auch in Architekturführungen, beispielsweise zu den Palladio-Villen im Veneto, ausleben.