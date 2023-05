Weissenbach: Neuer Rastplatz für Radfahrer an der Triesting

Wo einst das alte Bahnwärterhaus stand, wird am 6. Mai der neue Rad-Rastplatz feierlich eröffnet. Die Gemeinde Weissenbach lädt um 14 Uhr herzlich dazu ein und übergibt damit einen neuen Naherholungsort direkt an der Triesting an die Bevölkerung. Die Eröffnung findet im Rahmen des 2. Triestingtaler Rad-Genuss Tages statt. Damit können die Besucher dieses Großevents das erste Mal die Vorzüge des neuen Verweilplatzes erleben. Bewirtet werden sie dabei vom Gasthaus „Hamkumst“.

Die Marktgemeinde Weissenbach hat sich gut überlegt, wie das Areal des ehemaligen Bahnwärterhaus am besten genutzt werden könne. Das Haus selbst konnte aufgrund der schlechten Bausubstanz nicht erhalten werden, die Grünflächen rundherum waren allerdings bestens für Neues geeignet. Auf Initiative von Bürgermeister Johann Miedl (ÖVP) und Umweltgemeinderat Gerhard Leutgeb (ÖVP) wurde deshalb der Vorschlag der LEADER-Region einen Verweilplatz zu errichten, aufgegriffen und dazu ein eigenes LEADER-Projekt zur Förderung durch Land NÖ und Europäische Union eingereicht.

An der Umsetzung waren nicht nur regionale Firmen beteiligt, sondern es gab auch einen Pflegeeinsatz mit der Musik-Mittelschule Weissenbach, um die Jugend von Anfang an in die Umgestaltung einzubinden.

Historisches und Schmankerl aus der Region

Am Kirchenplatz, der gleich um die Ecke liegt, findet sich die nächste Genuss-Station. Hier präsentiert das Triestingtaler Regional- und Heimatmuseum besondere Exponate historischer Fahrräder, es gibt regionale Köstlichkeiten vom Peilsteinhaus sowie Hüdahof und es können E-Bikes von LTbiking getestet werden. Weitere Stationen warten in den Nachbargemeinden auf die Besucher des Rad-Genuss Tages.

Noch mehr Rad-Genuss im Triestingtal

Beim 2. Rad-Genuss-Tag im Triestingtal am 6. Mai werden insgesamt gleich 14 unterschiedliche Haltestellen für Erlebnis, Kultur und Kulinarik den Flussradweg zwischen Kaumberg und Leobersdorf säumen.

Neu mit dabei heuer ist etwa Action an Leobersdorfs Pumptrack oder im Berndorfer Motorikpark. Dazu warten kulinarische Köstlichkeiten von deftig bis süß aus Pfannen und Töpfen heimischer Direktvermarkter: vom Rad-Genuss-Burger über Feuerfleck, Aufstrich- und Schnittlauchbroten bis zu Palatschinken und Kaiserschmarren. Dazu Most, Wein und Craftbeer.

Außerdem gibt’s Live-Konzerte am Fahrradsattel, nicht ganz alltägliche Spezialführungen, Geschicklichkeitsparcours und gratis Radl-Checks, eBike-Tests, Reifen-Flick-Kurse und überhaupt alles Wissenswerte rund ums Bike. „Der erste Samstag im Wonnemonat bietet somit den perfekten Saisonstart für den Radausflug mit der ganzen Familie oder lieben Freunden!“, freut sich Harald Sorger für den 2. Rad-Genuss-Tag Triestingtal im Auftrag der LEADER Region Triestingtal.

Gestartet wird um 10 Uhr, bei freiem Eintritt. Das genaue Programm und alle Details finden sich auf Triestingtal.at. Organisiert wird der Rad-Genuss-Tag von der LEADER Region Triestingtal gemeinsam mit Wienerwald Tourismus, sowie den Gemeinden der Region mit Unterstützung von Bund, Land und der Europäischen Union.

Radeln an der Triesting mit 14 Genuss-Stationen beim Rad-Genuss-Tag am 6. Mai. Foto: Christian Husar

