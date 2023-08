Künstlerisches Sommervergnügen im Symposium Lindabrunn

Geboten wurde Malerei- & Zeichentechniken, Fotografie, Journalismus, Video- & Sounddesign, Forschen, Experimentieren, Theater, Clownerie, Musik, Tanz, Modellieren, Textildesign, Spieledesign und vieles mehr. Zur Präsentation begrüßte Petra Mühlmann-Hatzl als Leiterin der _dieARTE Kunstakademie Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner, Bürgermeister Stefan Rabl und Vizebürgermeister Alexander Schermann.

Mit einer Theater- und Musikperformance eröffneten die Kinder und Jugendlichen den Abend. Danach ging es zur Ausstellung, in der die, während der Woche entstandenen Bilder, Zeichnungen, Comics, Naturmobiles und Textilfiguren gezeigt wurden. Auch heuer gestaltete ein Reporterteam wieder eine eigene Zeitung über die Kunstakademie.

„Philosophie ist es, keine normativen Wert- oder Kunstvorstellungen zu manifestieren, sondern vielmehr Platz für Emotionen und Impulse für kreative Prozesse zu geben. Es ist weniger wichtig am Ende ein 'schönes' Werk in den Händen zu halten, als eine nachhaltige Erfahrung durch Körper und Geist zu erleben“, sagte Petra Mühlmann-Hatzl. Und: „_dieARTE hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen künstlerisches Arbeiten und kreatives Entfalten in einem freien und unabhängigen Rahmen zu ermöglichen.“