Am Mittwochmorgen regnet es in Strömen. Das hält die freiwilligen Helferinnen und Helfer von Irene Drozdowski, Obfrau des Landschaftspflegevereins Thermenlinie-Wienerwald-Wiener Becken nicht davon ab, mit Spitzhacke und Astschere frisch austreibenden Gebüsch zu Leibe zu rücken.

Sinn und Zweck der Aktion ist es, wertvolle Trockenrasenflächen im Naturschutzgebiet Glaslauterriegel-Heferlberg-Fluxberg für die Artenvielfalt der Insektenwelt zu erhalten.

Irene Drozdowski erklärt: „Seit der Eiszeit gab es hier in der Thermenregion nicht nur dichte Wälder, sondern vor allem offene Trockenrasenflächen, die erst von Wildtieren wie Auerochse oder Wildpferden offen gehalten wurden, als der Mensch sesshaft wurde dann von dessen Weidetiere wie Ziegen oder Schafe. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat diese Art der Beweidung aufgehört.“

Also muss heute der Mensch mithelfen, damit diese sehr spezielle Flora und Fauna nicht verloren geht. Einmal im Jahr kommen dafür junge Leute, die sich freiwillig bei Drozdowski melden, um eine Woche lang Gehölze wie Liguster, Berberitze und Hartriegel mit der Krampe auszuhacken. Zur Unterstützung ist auch wieder die Sektion Alpenverein Austria mit dabei. Projektleiter und Sektions-Naturschutzreferent Andreas Griebaum erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass die Umweltbaustelle in Pfaffstätten heuer bereits zum dritten Mal stattfindet. Unsere freiwilligen Helfer sind jedes Jahr aufs Neue mit Herz und Tatkraft bei der Erhaltung der heimischen Artenvielfalt dabei.“

Außerdem ist Pfaffstätten besonders, denn: „Das hier in Pfaffstätten ist unsere östlichste Umweltbaustelle“, sagt Griebaum. Es verwundert beinahe, dass die jungen Leute trotz des Regenwetters so motiviert bei der Arbeit sind. Freiwillige Helferin Sandra lacht aber: „Der Regen ist mir lieber als die Hitze. Voriges Jahr war es sehr heiß, besonders hier heroben kann es sehr heiß werden.“ Für Unterkunft und Verpflegung der Freiwilligen sorgt Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Christoph Kainz, ÖVP. „Wenn man jung ist, die Natur erleben will und einer sinnvollen Betätigung nachtgehen möchte, dann ist man hier bei unserer Umweltbaustelle in Pfaffstätten richtig“, sagt Kainz, der im Herbst immer bei den Pflegemaßnahmen mithilft.