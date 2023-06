Hannes Sauer in Traiskirchen als Präsident der Samariter NÖ bestätigt

Am 3. Juni 2023 fand im Kammgarnsaal in Traiskirchen die 19. ordentliche Hauptversammlung des Samariterbundes Niederösterreich statt. Dabei versammelten sich rund 100 Delegierte und Ehrengäste aus ganz Niederösterreich, die dem Ruf von Hannes Sauer gefolgt waren. Unter ihnen waren auch Gastgeber Vizebürgermeister Franz Gartner, SPÖ, aus Traiskirchen, die Trumauer Vizebürgermeisterin Sabina Stock, SPÖ, Landespolizeidirektor Franz Popp, der stellvertretende Militärkommandanten von Niederösterreich Michael Lippert, der Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich Josef Schmoll, Rudolf Katzengruber vom NÖ Landesfeuerwehrkommando und der Präsidenten der NÖ Wasserrettung Markus Schmiböck.

Die Hauptversammlung begann mit einem Gedenken an die Verstorbenen der letzten fünf Jahre. Stellvertretend für alle gedachte man insbesondere den 2021 verstorbenen ehemaligen Präsidenten Otto Pendl. Gastgeber Franz Gartner freute sich über die zahlreichen Besucher in Traiskirchen und lobte den Einsatz der Samariter in Niederösterreich. „Große Einsätze, wie erst kürzlich im Thermenklinikum Baden-Mödling können nur gemeinsam erfolgreich bewältigt werden. Daher ein herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit der Rettungsorganisationen“, erläuterte Gartner hinsichtlich der Brandkatastrophe im Krankenhaus in Mödling.

Präsident Hannes Sauer betonte in seiner Ansprache, er wolle den erfolgreichen Weg von Otto Pendl weitergehen. „Otto Pendl hat mich vor einigen Jahren gebeten, beim Samariterbund mitzuarbeiten, und ich habe seitdem versucht, einen guten Beitrag zu leisten“, begründete Sauer. Er lobte die Zusammenarbeit mit den Einsatzorganisationen und bedankte sich bei den anwesenden Vertretern der Polizei, des Bundesheeres und der Feuerwehr. Besonderer Dank wurde dem Roten Kreuz und Präsident Josef Schmoll für die gute Zusammenarbeit ausgesprochen. Klar sei auch, dass es Aufgabe der Politik sei, dass die Rahmenbedingungen passen müssten.

Nach den Rechenschaftsberichten wurde der Landesvorstand entlastet und im Anschluss in einer geheimen Wahl ein neuer Vorstand mit über 90 Prozent gewählt. Präsident Sauer bedankte sich für das große Vertrauen und nahm die Wahl, wie alle anderen Vorstandsmitglieder, an.