Ab 1. April Sperre A2 Rastplätze Triestingtal und Leobersdorf

Werbung

Die Anlagen werden von Grund auf erneuert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die bestehenden Infrastrukturzeilen werden neu errichtet und beide Rastplätze erhalten eine zusätzliche, kleinere Sanitäreinrichtung.

Darüber hinaus baut die ASFINAG die Lkw-Stellplätze aus. Nach der Wiedereröffnung im Dezember stehen dann insgesamt 138 Stellplätze für den Schwerverkehr zur Verfügung. Ebenfalls tiefgreifend saniert werden die Entwässerungen beider Anlagen sowie das Notrufsystem. 14,5 Millionen Euro investiert die ASFINAG für die Neugestaltung.

Die 2001 in Betrieb genommenen Rastplätze Triestingtal und Leobersdorf zählen zu den am stärksten frequentierten, und sie waren die aller ersten Rastplätze im ASFINAG-Design. Was damals als Pilotprojekt begonnen hat, ist mittlerweile ein Erfolgskonzept geworden, das laufend ausgebaut wird. Aktuell stehen den Autofahrerinnen und Autofahrern 55 ASFINAG-Rastplätze auf dem mehr als 2.200 Kilometer langen Autobahn- und Schnellstraßen-Netz in Österreich zur Verfügung.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.