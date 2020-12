Die Stadt Baden gratuliert Ludwig van Beethoven zum 250. Geburtstag. Zur Feier des Geburtstages wird am 17. Dezember die weihnachtlich geschmückte Innenstadt Badens mit Beethovens Musik beschallt. Passantinnen und Passanten können mit sicherem Abstand den berühmten Klängen lauschen. Auch die Europahymne, die in Baden komponiert wurde, wird zu hören sein.

„Baden gilt zu Recht als bedeutende Beethovenstadt. Hier hat der Komponist viele Sommer verbracht, sich Inspiration geholt und die Vorzüge der Kurstadt und kaiserlichen Sommerresidenz genützt“, weiß VP-Stadtchef Stefan Szirucsek. Da viele der geplanten Events im Coronajahr nicht realisierbar waren, werden zahlreiche Veranstaltungen – Konzerte, Führungen, Wanderungen, Lesungen – die Gäste auch im Jahr 2021 begleiten, kündigt er an. Das Beethovenhaus Baden ist der zentrale Ort für alle, die dem berühmten Komponisten näherkommen wollen. Die biedermeierlichen Wohnräume geben einen Einblick in das Leben und Umfeld des Komponisten in der Stadt Baden.

Noch bis 2. Mai ist die Ausstellung im Kaiserhaus am Hauptplatz zu besuchen: MYTHOS LUDWIG VAN ermöglicht Beethovens Entwicklung zur Kultfigur nachzuvollziehen. Neben Originalobjekten bieten interaktive Stationen und Hörbeispiele eine spannende Begegnung.