Festnahme nach versuchtem Einbruchsdiebstahl in Pkw in Baden

Der Täter flüchtete anschließend. Bedienstete des Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Baden konnten den Beschuldigten, einen 33-jährigen österreichischen Staatsbürger am Samstagnachmittag bei der Fahndung in Baden festnehmen.

Die Polizisten fanden in seinem Rucksack das Tatwerkzeug. Bei einer Gegenüberstellung konnte die Fahrzeugbesitzerin den Beschuldigten identifizieren.

Bei der Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte zu diesem, als auch zu weiteren Einbruchsversuchen in mehrere Fahrzeuge und Diebstählen aus unversperrten Fahrzeugen in Baden und Wien sowie einen versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Apotheke in Wien in der Zeit von Dezember 2022 bis Februar 2023 geständig.

Erhebungen zu den Tatorten werden von den Bediensteten des Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Baden geführt. Der Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.