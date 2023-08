Auf frischer Tat ertappt Tonnen an Kupfer & Edelstahl von Berndorfer Firma gestohlen: Festnahme

Symbolbild Foto: Shutterstock.com, Naypong

E in 59-Jähriger soll seit 2016 rund 28 Tonnen Kupfer und mindestens 23 Tonnen Edelstahl von seinem Arbeitgeber in Berndorf (Bezirk Baden) gestohlen und an Schrotthändler im In- und Ausland verkauft haben.

Der Schaden beträgt laut Polizeiaussendung von Montag um die 200.000 Euro. Der Mann aus dem Bezirk Baden wurde nach Ermittlungen in der Nacht auf den 31. Juli auf frischer Tat ertappt. Er verweigerte die Aussage und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht. Das Fehlen von Material war im Herbst des Vorjahres vom Unternehmen bemerkt worden, hieß es von der Polizei auf Nachfrage. Zunächst sei die Firma nicht von einem Diebstahl durch einen Mitarbeiter ausgegangen und habe andere Ursachen vermutet. Erst Anfang Juni wurde Anzeige erstattet. Das Unternehmen habe sich in Folge von dem Beschäftigten getrennt.