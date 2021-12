Baden: Empfehlung für Jugend-Booster kam erst jetzt

Einige Eltern berichteten erzürnt, dass ihre Kinder weggeschickt worden waren, als sich diese die Auffrischungsimpfung in der Halle B holen wollten.

Auf Nachfrage der NÖN erklärt Badens Impfkoordinatorin Marie Therese Jutz, dass erst seit Freitag eine Empfehlung des Nationalen Impfgremiums vorliege und ab jetzt auch 12 bis 17-Jährige in Baden den dritten Stich bekommen würden. Vorher habe man die Kinder abgewiesen, um keine rechtlichen Schwierigkeiten zu bekommen.

Pressesprecher Stefan Spielbichler von Notruf Niederösterreich fügt erklärend hinzu: „Bei der dritten Impfung für die Altersgruppe der 12 bis 17-Jährigen ist es so wie bei jeder Impfung die einzelmedizinische Entscheidung des aufklärenden bzw. impfenden Arztes, ob er die Impfung verabreicht oder nicht. Denn er haftet mit seiner Unterschrift für die Impfung.“ Diese sei bis 18 Jahren immer noch „off Label“. Und Ärztinnen respektive Ärzte seien dazu da, auch auf mögliche Nebenwirkungen hinzuweisen.

Grundsätzlich laufe die Impfstraße der Stadt in der Halle B sehr gut. Der höchste Wert an einem Tag waren am Freitag, 26. November, 1487 Impfungen, davon 211 Kinder. Freitag sei immer der frequentierteste Tag. Wegen des großen Andrangs werden die Impftermine in Baden jetzt weiter erhöht – sowohl jene für Kinder als auch Erwachsene, kündigt Jutz an.

Ziel ist, dass „sich jeder bequem einen Termin ausmachen kann“, sagt sie. Aber auch ohne Termin könne man weiter vorbeikommen. Da übrigens keine Spenden angenommen werden dürfen, aber viele Leute darauf bestehen, wird ab sofort für das Ö3 Weihnachtswunder eine Spendenbox aufgestellt.