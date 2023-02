SPÖ will Kapelle retten: „Badener Kulturgut erhalten“

Der SPÖ-Parteivorsitzende in Baden Markus Riedmayer setzt sich nun auch stark für den Erhalt einer kleinen, versteckten Kapelle in der Wienerstraße 70 ein.

So sieht der Innenraum der Kapelle aus. Foto: privat

Das Kleinod befindet sich beim ehemaligen Landespensionistenheim. Auf dem Areal wird bald der neue Bildungscampus errichtet.

Es soll jedoch nicht alles dem Bagger zum Opfer fallen. Die Entscheidungsbefugnis hat die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), dennoch ist Riedmayers Fokus auch regionalpolitisch auf den Erhalt des Weltkulturerbes gerichtet.

Das Objekt steht nämlich nicht unter Denkmalschutz. „Unser Anliegen besteht darin, dass mit der Kapelle ein wertvolles Badener Kulturgut erhalten bleibt. Dies kann zeitgerecht in die Planung vor dem Beginn des Abbruches und der Bauarbeiten für den Bildungscampus integriert werden. Man möge das bitte prüfen“, sagt Riedmayer.

Antrag wurde einfach abgespeist

Die SPÖ-Kritik an der ÖVP: „Als Weltkulturerbe-Stadt wie Baden verstehe ich nicht, warum ein Antrag der SPÖ von der ÖVP zu diesem Projekt abgelehnt wurde. Da sind wir sozusagen abgespeist worden“, erläutert Riedmayer.

Der für das Weltkulturerbe zuständige Stadtrat Hans Hornyik, ÖVP, kann sich dieser Argumentation nicht anschließen. „Das hat mit dem Welterbe überhaupt nichts zu tun, weil das Gebäude befindet sich weit außerhalb der Schutzzone. Und es hat auch nicht der Stadt gehört, sondern war Eigentum des Landes.“

Bürgermeister Stefan Szirucsek, ÖVP, erklärt, dass das Objekt mittlerweile der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) gehört. Das Gebäude sei nie unter Denkmalschutz gestanden und sei in den letzten Jahren einige Male überarbeitet worden. Die Vorbesitzerin, also das Land, habe eingehend geprüft, ob es möglich und sinnvoll wäre, dieses Gebäude in den Schulbau zu integrieren. „Es ist aber als nicht sinnvoll erachtet worden, aus verschiedenen Gründen, von der Größe über die mangelnde Barrierefreiheit bis hin zu der Konfiguration der Räume“, erläutert Szirucsek. Aber für eines möchte sich der Stadtchef schon einsetzen, das schöne, originale Fenster soll, wenn möglich, erhalten werden.

Skeptisch bleibt auch die Bürgerliste wir badener, was eine etwaige Nutzung dieses Gebäudes betrifft.

„Wenn das Bundesdenkmalamt die Kapelle für erhaltungswürdig befindet, sehen wir das genauso. Jedoch nehmen wir auch ein altes Gebäude aus den 1980er Jahren als baufällig wahr“, sagen die Gemeinderäte Jowi Trenner und Peter Koczan von der Bürgerliste Wir Badener bei einem Lokalaugenschein vor Ort. In das Gebäude käme man allerdings nicht hinein und im übrigen wäre die Immobilie auch baufällig, was wiederum der Darstellung der SPÖ widerspricht.

Für Szirucsek ist klar: „Es mache keinen Sinn als Stadt etwas zu prüfen, für das wir nicht zuständig waren und sind.“

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.