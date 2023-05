Baden von Hunden in der Schwechat bis 5. Mai untersagt

Baden von Hunden bis 5. Mai untersagt

Laut Info der Bezirkshauptmannschaft am 1. Mai war eine Kläranlage im Gemeindegebiet von Heiligenkreuz kurzfristig verstopft und ging minimal über. „Da in der Schwechat derzeit genug Wasser ist, ist von einer sehr raschen Verdünnung der eingeleiteten Inhalte auszugehen“, heißt es. Dienstagmittag hieß es aber trotzdem: „Aufgrund eines Störfalls ist an der Schwechat im Abschnitt von der Cholerakapelle bis zur Kreuzung mit der Südbahn das Baden von Hunden bis einschließlich Freitag, 5. Mai, untersagt. Spätestens bis dahin ist mit einem völligen Abschwemmen der Bakterien zu rechnen.“

