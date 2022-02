SENaktiv: Sturz-Präventionsprogramm in Baden

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) bietet in Zusammenarbeit mit der LSA Breiten- und Gesundheitssport GmbH das Projekt „SENaktiv – Sicher im Alter bewegen“ an. Die Auftaktveranstaltung dazu ist am 2. Februar am Nachmittag im Theater am Steg in Baden oder online am 3. Februar, von 10 bis 11 Uhr.

