EU-Charta Pfaffstättens an Bundeskanzler Karl Nehammer übergeben

Im Dezember 2021 beschloss der Pfaffstättner Gemeinderat einstimmig eine EU-Resolution, in der sich die Marktgemeinde zu den Werten Europas aktiv bekannte. Mit dem damaligen Beschluss wurden die Pfaffstättner Aktivitäten zum Thema "Europa in der Gemeinde spürbar machen" initiiert. Mit einigen Veranstaltungen, Themenschwerpunkten und Aktionen hat die Marktgemeinde Pfaffstätten dabei eine Vielzahl an Programmpunkten umgesetzt.

Es war besonders Europagemeinderat Rainer Anhammer ein Anliegen, gemeinsam mit tatkräftiger Unterstützung aller im Gemeinderat vertretenen Mandatare ein so ein breites Programm umzusetzen. Die Wichtigkeit des Programms begründet Anhammer folgendermaßen: „Europa beginnt in unserer Heimatgemeinde, an dem Ort wo wir leben und aktiv sind. Über Europa zu sprechen, das größte Friedensprojekt damit zu schützen und weiterzuentwickeln, ist gerade in der heutigen Zeit unsere Aufgabe."

Im Rahmen des Europafestakt des österreichischen Parlaments am 4. Mai, zu dem Europagemeinderat Rainer Anhammer eingeladen war, wurde die Europa-Resolution an die anwesenden Vertreter der Republik Österreich übergeben. Bundeskanzler Karl Nehammer, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, EU-Kommissar Johannes Hahn und Bundesratspräsident Günter Kovacs nahmen die Charta entgegen und tauschten sich mit dem Europagemeinderat intensiv aus.

Anhammer möchte andere Gemeinden dazu anregen, es Pfaffstätten gleichzutun: „Dies soll als Beispiel für weitere Gemeinden in Österreich dienen. Europa lebt von der Vielfalt der Gemeinden und ist nur so stark wie jede einzelne Region selbst ist. Daher braucht es auch unseren Beitrag für ein starkes und geeintes Europa." Weitere Aktionen sind in der Weinbaugemeinde im Bezirk Baden natürlich schon geplant. Auch dieses Jahr hat das Europafest am Hauptplatz stattgefunden und weitere Programmpunkte sind angedacht, über alle Aktivitäten und Themen kann sich jeder auf der Gemeindehomepage informieren. www.pfaffstaetten.at

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.