Aufwändige Fahrzeugbergung aus der Triesting

Aus bislang unbekannten Gründen rollte am 24. Dezember ein am Mitarbeiter-Parkplatz der Rot-Kreuz-Dienstelle St. Veit/Tr. abgestellter Pkw über die Böschung in das darunterliegende Bachbett der Triesting, wo er im neben einer am Ufer befindlichen Baumgruppe zum Stehen kam. Augenscheinlich wies das Fahrzeug keine größeren Schäden auf, weshalb eine schonende Bergung vordringlich war. Zum Glück kam es zu keinem Austritt von Betriebsmitteln.