Schlumberger aus Bad Vöslau setzt auf Aurore Jeudy als Kellermeisterin

Die Premiere: Mit der Französin Aurore Jeudy übernimmt zum ersten Mal eine Frau in der 180-jährigen Geschichte des Unternehmens die prestigeträchtige Position einer Kellermeisterin. Und mit ihr kommt ein neuer Esprit bei der Herstellung und Verarbeitung in das Haus. Besonders stolz ist sie darauf, ihren persönlichen Stil mitgebracht zu haben. Wie sieht dieser aus? Frisch, fruchtig und leicht im Geruch sowie im Geschmack werden die berühmten Sekt-Variationen in Zukunft intensiviert.

350 Winzerinnen und Winzer aus Niederösterreich liefern zu

Insgesamt wird mit 350 Vertragswinzern aus Niederösterreich sowie aus dem Burgenland zusammengearbeitet. In Niederösterreich stammen die Winzer für die grünen Trauben etwa aus den Regionen Poysdorf und Schrattenberg. „Ich möchte, dass es einen besonderen Sekt für jeden Moment des Lebens gibt. Als größte und älteste Sektkellerei Österreichs ist es unsere Aufgabe, die Trends und Entwicklungen des Verbrauchergeschmacks immer im Auge zu behalten. Und wir optimieren unseren Weinherstellungsprozess weiter. Vor allem im Hinblick auf die neuen klimatischen Bedingungen”, sagt Jeudy. In diesem Sinne: Der Fokus wird auf ein Grünes Management gesetzt. Bio-zertifizierte Weine wie der Grüne Veltliner stehen hoch him Kurs. Das Credo: Wichtig seien die ökologische Nachhaltigkeit bei den eingesetzten Rohstoffen sowie die Energieeffizienz aller neuen Maschinen in den Dependancen. 1,5 Millionen Flaschen in zehn Sorten werden jährlich produziert.

Champagner-Expertise in Bad Vöslau

Die gebürtige Französin stammt aus dem Elsass. Eine der bekanntesten Regionen für Weißwein in Frankreich. Wie bereits Firmengründer Robert Alwin Schlumberger erlernte sie ebenfalls das Handwerk der Schaumweinherstellung direkt in der Champagne und bringt nun ihre umfassende Expertise auch bei Schlumberger in Österreich ein.

„Besonders gefällt mir, dass schon unser Gründer auf Innovationen setzte und wir diese Mentalität selbst nach 180 Jahren fortführen“, erklärt Jeudy.

Ein neues Level und internationales Flair

Schlumberger Geschäftsführer Benedikt Zacherl zeigt sich optimistisch für alle zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen: „Mit Aurore Jeudy ist es uns gelungen, erstmals eine Kellermeisterin von internationalem Format nach Österreich zu holen. Ich bin überzeugt, dass sie das Niveau unserer Produkte mit ihrem Know-how und ihrer Erfahrung auf ein neues Level heben wird”, sagt Zacherl. Mit den Sektmarken Schlumberger, Goldeck und Hochriegl bündelt das Unternehmen ein umfangreiches, österreichisches Sekt Know-how und setzt sich die höchste Qualität seiner Marken zum Ziel.

Zur Geschichte des Hauses

Zum Thema: Das Unternehmen wurde 1842 von Robert Schlumberger gegründet. Er war der erste Produzent von Sekt nach traditioneller Champagnermethode in Österreich und schaffte es, sein Unternehmen von der Gründung bis zu seinem Tod 1879 zu einem Lieferanten der königlichen Höfe Europas zu machen. Dabei stellte er eine Produktionsstätte in Bad Vöslau auf. Schlumbergers „Vöslauer Goldeck“ ist die älteste geschützte Weinmarke Österreichs. Schlumberger war auch der erste, der in Österreich die bekannten Bordeaux-Rebsorten Cabernet Sauvignon und Merlot anbaute. Der Wein, der auf zehn Hektar in Bad Vöslau wächst, wurde als Privatkeller schnell erfolgreich und wird auch heute noch als Schlumberger Privatkeller verkauft. Das Stammhaus befindet sich immer noch in Bad Vöslau, die Sektkellerei ist in Wien Döbling in der Heiligenstädter Straße 43.