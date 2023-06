Rotes Kreuz Baden feierte Tag der offenen Tür

Bei dieser Gelegenheit hat die Bezirksstelle den zahlreichen Besuchern, aber auch den Familien und Freunden der Mitarbeiter, die Möglichkeit gegeben, zu sehen und zu erleben, wo und wie ihre Lieben ihre Freizeit, ihren Zivildienst, ihre Zeit im Rahmen des Freiwilligen Sozialjahrs oder ihre Arbeitszeit in den Dienst der Menschlichkeit stellen.

In Anwesenheit zahlreicher Gäste und Repräsentanten befreundeter Organisationen und der Gemeinden wurden die Festlichkeiten mit einer Feldmesse eröffnet. Im Anschluss betonten die Festgäste in ihren Ansprachen die Wichtigkeit des Roten Kreuzes in Baden, sowohl im Rettungsdienst, als auch als Stütze im Bereich der Gesundheits- uns Sozialen Dienste. Auch Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) und Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne) sowie viele weitere Vertreter des Badener Gemeinderates dankten dem Roten Kreuz in Baden für das große Engagement und gratulierten zur gelungenen Veranstaltung.

Den ganzen Tag über hatten die Besucher die Möglichkeit, die Bezirksstelle zu besichtigen, ebenso die Einsatzfahrzeuge und die Materialen für einen Großeinsatz. Im Rahmenprogramm zeigten das Jugendrotkreuz, die Suchhundestaffel und der Rettungsdienst ihre Arbeit und ihr Können.

Selbstverständlich war auch für das leiblich Wohl der Gäste gesorgt. Verschiedene Gerichte der Rotkreuz-Köche, Kuchen und Kaffee sorgten für satte und zufriedene Gäste. Für die perfekte musikalische Unterhaltung kümmerten sich der Musikverein Tribuswinkel und die Band „Groove Station“.

Im großen Gruppenbild das Team des Roten Kreuzes Baden mit u.a. Corinna Cornherr und Manfred Lang sowie den zahlreichen Ehrengästen – darunter LAbg. Christoph Kainz, Bürgermeister Stefan Szirucsek, Vizebürgermeisterin Helga Krismer, Stadtrat Markus Riedmayer, Stadtrat Michael Capek, Gemeinderätin Petra Haslinger, Gemeinderat Claus Grünwald, BH-Stellvertreter Martin Hallbauer sowie Vertreter der Badener Feuerwehren und der Stadtpolizei Baden. Foto: Andreas Fussi

Die Küchencrew sorgte dafür, dass garantiert niemand hungrig das Rote Kreuz verließ. Foto: Andreas Fussi

Roman Ciesielski, Michaela Lechner und Reinhold Mandl hatten Spaß. Foto: Andreas Fussi