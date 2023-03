Zwei Betriebe aus Bezirk Baden ausgezeichnet

Auch heuer holte die Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ) wieder jene Unternehmen vor den Vorhang, die sich in der Ausbildung des Nachwuchses besonders hervortun. Die Siegerehrung fand im Zuge der Skills Week Austria (20. bis 24. März) statt.

Die Schaeffler Austria GmbH aus St. Veit an der Triesting setzte sich in der Sparte Industrie durch – Kategorie Großbetrieb. „Ausbildung ist für mich Berufung“, betont Lehrlingsausbilder Richard Winkler und ergänzt: „Viele Lehrlinge haben bei uns Karriere gemacht.“

Lehrlingscamp bei Schaeffler ist Highlight

Ausbildungshighlight bei Schaeffler ist das Lehrlingscamp - drei Tage am Stubenbergsee mit externen Trainern. Auch Teambuilding ist ein Schwerpunkt in der Lehrlingsausbildung. So werden Fahrten in andere Betriebe unternommen, es gibt ein Lehrlingssportfest, die Weihnachtsfeier in der Lehrwerkstätte und vieles mehr. Ebenso werden zahlreiche Aktivitäten in Sachen Berufsorientierung gesetzt: So referieren bereits Lehrlinge ab dem ersten Jahr in Schulen und geben ihre Eindrücke über die Ausbildung bei Schaeffler Austria authentisch wieder. Es gibt Werksführungen, auch mit Probeaufnahmetest samt Feedback für die Schüler. Lehrlinge haben die Möglichkeit auf Auslandspraktika und als Goodies winken bis zu 2.300 Euro Prämie pro Lehrling und zusätzlich maximal 150 Euro im Monat für die interne Lehrlingsbeurteilung.

„Unser Lehrlingscamp finde ich super - zum Kennenlernen der neuen Lehrlinge bei den Workshops und das Zusammensitzen am Abend am Lagerfeuer“, sagt etwa Lehrling Leonie und Lehrling Manuel findet: „Dass ich meinen selbst gebauten 3D-Drucker mit nach Hause nehmen darf, ist für mich eine top Motivation.“

Die Hhismark Pet Leo GmbH & Co KG aus Leobersdorf gewann die Ausbildertrophy in der Sparte Handel – Kategorie Kleinbetrieb. Der Multi Brand Franchise Operator mit einem zentralen Service Center in Leobersdorf betreibt im Großraum NÖ/Wien 13 Standorte von „Das Futterhaus“, einen Store der Marke „Victorinox“ sowie „Rob Maartens Man’s Lifestyle“ Stores.

Prämienzahlungen und Sachgutscheine als Futterhaus-Goodies

Auf der Online-Akademie von „Das Futterhaus“ etwa wird insbesondere Fach- und Verkaufskunde trainiert. Bei gemeinsamen Aktivitäten wie Businessläufen, Hundewandertagen oder einem Night-Walk im Tiergarten Schönbrunn geht es um Teambuilding. Und als Goodies für gute besondere Leistungen in Schule und bei Wettbewerben gibt es Prämienzahlungen und Sachgutscheine.

Ausbildertrophy an die Firma Hhismark: V.l. WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Wolfgang Kohn und WKNÖ-Direktor-Stv. Alexandra Höfer. Foto: Andreas Kraus, Andreas Kraus Fotostudio KRA

Lehrlingen auf Augenhöhe begegnen

„Betriebe, die Lehrlinge ausbilden, sind klar im Vorteil. Damit stellen sie sicher, dass genau jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen arbeiten, die einen wichtigen Beitrag zum Erfolg leisten“, betont Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ), bei der Verleihung im Julius Raab-Saal des WIFI St. Pölten. Das sei mit einer großen Verantwortung verbunden, denn neben der fachlichen Ausbildung gelte es auch auf die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit zu achten. „Einen guten Lehrbetrieb erkennt man nicht zuletzt daran, dass er den Lehrlingen auf Augenhöhe begegnet und beides fördert. Und es sind genau solche Lehrbetriebe, die wir mit der Ausbildertrophy auszeichnen“, erklärt Ecker.

