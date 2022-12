Bezirk Baden: Viele Projekte geplant – etwa PV am ÖBB-Parkdeck Baden

Werbung

Ein nach dem pandemiebedingten Stillstand wieder ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. 2023 soll es aber nicht ruhiger werden, stehen in den Badener Gemeinden schließlich etliche Projekte an.

Alleine schon in der Bezirkshauptstadt Baden etwa wird sich einiges tun. Im Bereich Energie soll die Veranstaltungshalle Halle B thermisch saniert und Photovoltaik-Anlagen installiert werden, wie Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) erzählt. Eine solche PV-Anlage ist beispielsweise für das ÖBB-Parkdeck beim Badener Bahnhof geplant.

Auch das Parkdeck des Zentrum Süd in der Braitner Straße werde erneuert und um das Ortsbild zu verschönern wolle man die Sanierung der Wassergasse zwischen Hauptplatz und Grabengasse/Breyer Straße vornehmen. „Auch die Infrastruktur wollen wir verbessern, indem wir Notstromaggregate für die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung anschaffen. Der Neubau des Hochbehälters am Badener Berg wird die Trinkwasserversorgung zusätzlich absichern“, so Szirucsek.

Dass das Thema Energiesparmaßnahmen gerade hoch im Kurs steht, zeigt sich auch in Trumau . Hier soll im kommenden Jahr der Großteil der Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt werden, genauso wie die Flutlichtanlage des Fußball- und Trainingsplatzes. Besonders berücksichtigt wird auch die Trumauer Jugend: „Wir werden gemeinsam mit unserer Jugend in einem Beteiligungsprozess, den wir schon begonnen haben, ein Jugendzentrum errichten“, sagt Bürgermeister Andreas Kollross (SPÖ). In puncto Verkehr werde im Frühjahr der Radweg nach Traiskirchen fertiggestellt.

Der Straßenbau spielt auch für Pfaffstätten nächstes Jahr eine größere Rolle, sind immerhin 600.000 Euro für diesen Bereich veranschlagt. Betroffen hiervon sind unter anderem Schulgasse, Neugasse und diverse Radwege. Weitere 574.000 Euro sollen in die Fertigstellung des Rathauszubaus fließen. Das die Kosten betreffend drittgrößte Pfaffstättner Projekt ist die Sanierung des Gemeindezentrums: „Hier soll eine PV-Anlage sowie eine Eingangsüberdachung errichtet und die Notstromversorgung sichergestellt werden“, meint Amtsleiter Reinhard Henschl (ÖVP).

In der Wienerwaldgemeinde Alland ging erst vor wenigen Wochen ein ursprüngliches Privatgrundstück am Hauptplatz in den Besitz der Gemeinde über, welcher nun der gesamte Platz gehört. Und dieser soll nächstes Jahr gleich umgestaltet werden. Weiters möchte die Marktgemeinde unter Bürgermeister Ludwig Köck (ÖVP) ein heuer prämiertes Projekt umsetzen: Den Bau eines neuen Spielplatzes im Park. Im Zuge des Jubiläums „100 Jahre Niederösterreich“ waren alle Gemeinden in Niederösterreich eingeladen, Projektideen zur Gestaltung eines Spielplatzes oder Schulfreiraumes einzureichen. Alland befindet sich unter den zehn Siegergemeinden und kann sich über 10.000 Euro freuen, die der Umsetzung des geplanten Spielplatzes zugutekommen. Auch die Feuerwehr Groisbach soll umgebaut werden.

Auch Kultur kommt nicht zu kurz

Das Kaiserhaus Baden taucht in der nächsten großen Ausstellung in die Geschichte der Kurkultur in Baden ein. Ab 22. April dreht sich alles um Schwefelquellen, Medizingeschichte und Kurmittel. Auf der Suche nach Erholung und Genesung zieht es bereits seit Jahrhunderten Kurgäste aus aller Welt in die Thermenstadt. Die Schau „Aufbaden-Abbaden. Kurkultur in Baden“ taucht bis ins 18. Jahrhundert nach packenden Kurgeschichten.

Das Festival La Gacilly-Baden Photo steht 2023 zum sechsten Mal am Programm. Das Thema lautet diesmal „Orient!“. Von 15. Juni bis 15. Oktober verwandeln hunderte Bilder die Stadt wieder in eine riesige Open-Air-Fotogalerie.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.