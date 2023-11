Ausflug Badener Senioren gesund unterwegs

Vitaminreich kehrten die Badener Senioren vom Ausflug zurück. Foto: Klaus Zwinger

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Anzeige Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

A n apple a day keeps the doctor away - so lautete das Motto für die jährliche und beliebte „Apfelfahrt ins Steirische“.