Badens Singende Weinhauer erobern Frankreich

Als die Stadt Baden die Einladung bekam, gemeinsam mit Vichy den zweijährigen Geburtstag der Anerkennung als UNESCO-Welterbe zu feiern, war sofort klar, dass die Singenden Weinhauer von Baden mit dabei sein müssen. Als Botschafter Badens machten sie dabei in Frankreich eine gute Figur.

Vor dem Fest in Vichy erkundeten die Singenden Weinhauer die Stadt Lyon, Frankreichs drittgrößte Stadt nach Paris und Marseille. Bestens organisiert vom Badener Steuerberater Walter Reiffenstuhl, der selbst als Hobbywinzer seit einiger Zeit Teil der Singenden Weinhauer ist, landete der Männerchor samt Begleitung am Flughafen in Lyon. Mit zwei gemieteten Kleinbussen ging es zu den Hotels im Stadtzentrum. Am Steuer des einen Busses saß Organisator Walter Reiffenstuhl, am anderen der langjährige Badener Winzer Franz Kernbichler, bald 70-jähriges Gründungsmitglied der Singenden Weinhauer.

Nach einer kurzen individuellen Stadtbesichtigung wartete am Abend ein erster Höhepunkt auf die Reiseteilnehmenden. Walter Reiffenstuhl lud alle anlässlich seines 60. Geburtstages zum Abendessen ins Restaurant „L´Institut“ ein, das Meisterkoch Paul Bocuse 1990 gegründet hat. Es zeichnet sich durch die Exzellenz seiner Ausbildung aus. Studierende aus 37 Nationen bereiten sich hier auf ihre Zukunft im Hotel- und Gastgewerbe vor.

Walter Reiffenstuhl lud seine Sangesbrüder samt Begleitung zum Abendessen im "L'Institut"-Restaurant-École Paul Bocuse. Foto: Andreas Fussi

Am zweiten Tag ging es ins nahe gelegene Weinbaugebiet Beaujolais (ca. 50 km nördlich von Lyon). Durch Zufall gelangte die Reisegruppe ins Château de Varennes, das an dem Tag eigentlich wegen der Vorbereitungen einer Hochzeit am folgenden Tag geschlossen hatte. Aber der Hausherr Gael Charveriat öffnete für die Gäste aus Baden kurz die Tore zum Weinkeller und präsentierte die schmackhafte Auswahl der hier angebauten Weine. Als Dank für das Entgegenkommen sangen die Singenden Weinhauer zwei Lieder für den künftigen Bräutigam Benjamin Charveriat. Anschließend fuhren die Chormitglieder zum Essen ins ortstypische Restaurant „Le St Lager“.

Am Abend wurde noch das quirlige Nachtleben von Lyon genossen, das bis in die Nacht viel zu bieten hat. In einem englischen Pub ergab sich für drei Sangesbrüder noch die Gelegenheit für einen Kurzauftritt, wo sie unter anderem Wolfgang Ambros' Klassiker „Schifoan“ den Lyoneserinnen und Lyonesern näherbrachten.

Würdige Botschafter Badens

Am Samstag und Sonntag waren die Singenden Weinhauer schließlich als Höhepunkt der Reise beim Welterbefest in Vichy mit dabei. Sie wurden dabei als Botschafter der Badener „Wein“-Kultur gefeiert. Stolz präsentierte sich die Truppe unter der Leitung von Martin Schneider, der mit der Badener Delegation dazustieß, in den eigens für den Frankreichausflug gedruckten T-Shirts mit der Aufschrift „Les vignerons chanteurs de Baden/Vienne“ (auf Deutsch: Die Singenden Weinhauer von Baden bei Wien). Den ersten Auftritt hatte der Chor beim Aperitif and Abendessen im Sporting Vichy Restaurant auf Einladung der Stadt Vichy.

Stolz präsentierten sich die Singenden Weinhauer mit ihren T-Shirts mit der Aufschrift "Les vignerons chanteurs de Baden/Vienne Vichy 2023" und schenkten eines gleich Badens Bürgermeister Stefan Szirucsek, der sie bei der Ankunft in Vichy zum Essen eingeladen hatte. Foto: Andreas Fussi

Am Sonntag folgte gleich um 10 Uhr am Vormittag ein kleines Konzert in der Markthalle „Grand Marché“. Um 13 Uhr war dann der große Auftritt im Pavillon im großen Park der Quellen. Um 18 Uhr startete schließlich die Parade der Gäste und Gastgeber, ausgehend vom imposanten Rathaus von Vichy, wo die Weinhauer ebenso Teil davon waren. Ihr letzter Auftritt in Vichy war dann kurz vor der Verkostung der Badener Weine. Im Zuge des Frankreich-Ausfluges wurde auch gleich der Instagram-Auftritt der Singenden Weinhauer gefeiert.