Benefiz-Heuriger in Baden für Psychosoziales Zentrum

In der Habsburgerstraße 62 in Baden treffen sich am Freitag wieder Badens Politprominenz und viele Freunde und Bekannte der Gastgeberfamilie Wolkerstorfer zum Benefiz-Heurigen. Der gesellige Treffpunkt wird zum 8. Mal veranstaltet - organisiert von den „Wir Niederösterreicherinnen“, dem Bauernbund Baden und der ÖVP Baden.

Wie immer gibt es frischen Traubenmost, Sturm, Wein und kulinarische Schmankerl, dazu wird Kaffee und Kuchen gereicht. Die Gäste sind aufgerufen, ordentlich Geldscheine und Münzen in die Spendenboxen zu werfen. Der Reinerlös des Nachmittags geht diesmal an das Psychosoziale Zentrum der Kolpingfamilie Baden.

Viele wichtige Sozialprojekte konnten seit dem ersten Benefiz-Ausstecken unterstützt werden.

Der Benefiz-Heurigen findet am 22. September von 15 bis 20 Uhr statt.