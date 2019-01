Die Top-Events im Bezirk Baden.

The Music of the Kenny Clarke - Francy Boland Big Band

Im Theater am Steg am 23. Jänner gibt die "big.mdw.band Big Band der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien swingende und energiegeladene Arrangements zum Besten. Leitung: Markus Geiselhart. Tickets sind im Beethovenhaus erhältlich. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Diavortrag: "Die Seidenstrasse - Mythos und Wirklichkeit"

Sepp Puchinger geht am 24. Jänner mit seinem Publikum auf eine Reise, die 8000 km weit entfernt ist. Er präsentiert faszinierende Bilder über fremde Völker und jahrtausendealte Kulturen in China. Theater am Steg, 19.15 Uhr.

Kabarett: Lesen, Lachen und Musik

Am 26. Jänner sorgen Tamara Stadnikow und Jörg Maria Berg, die beiden Größen aus dem SIMPL in Wien, für gute Stimmung. Mit ihrem Programm treten sie im Alten Herrenhaus/Hainfelderstr. 41 auf. Freier Eintritt. Info und Reservierungen unter friedrich@engl24.at, 0699/12921155.

Karlsfest bei der Veste Rohr

Am Sonntag, den 27. Jänner lädt der Verein Vestenrohr-Karlstisch ab 15 Uhr beim Weingut Karl Breyer/Rohrgasse 18, wieder zum Karlsfest. Rund um einen Feuerkorb erwarten Sie warme Speisen und Getränke, historische Betrachtungen von Dr. Rudolf Maurer, musikalische Einlagen, Aladins große Feuershow und mehr. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.