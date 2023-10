Finnland verzauberte Bad Vöslauer Studentin

Janine Schrahböck ist 21 Jahre jung und absolviert gerade ein Bakkalaureatsstudium in den Fächern Informations-, Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Fachhochschule Burgenland. Im Rahmen eines Auslandssemesters hat sie viele unvergessliche und einprägsame Erfahrungen gesammelt. Fünf Monate lebte und lernte sie in Helsinki und bereiste Finnland. Mit unvergesslichen Erlebnissen: Eisbaden im Meer, Eishockey und Husky-Schlittenfahrten inklusive.

„Rückblickend kann ich nur sagen, dass ich diese aufregende, spannende und eindrucksvolle Zeit nie vergessen werden. In diesem halben Jahr durfte ich viele tolle neue Leute und Kulturen kennenlernen, spannende Kurse besuchen und viele Abenteuer erleben“, sagt Schrahböck. Ganz besonders die „grüne“ finnische Hauptstadt Helsinki sei ihr ans Herz gewachsen. „Mit der angenehmen Atmosphäre und den unglaublich vielen Möglichkeiten alles zu erleben, hat es Spaß gemacht, die Stadt und die umliegende Gegend zu erkunden.“ Die nächsten großen Parks und Wälder seien nämlich in wenigen Minuten mit den Öffis gleich erreichbar.

Von der Universität in die Naturparadiese

Die Nationalparks sind ebenfalls mit den öffentlichen Verkehrsmitteln perfekt erreichbare Destinationen. Naturparadiese, die sowohl Raum für Ruhe als auch Bewegung schenken. „Die Universität war auch sehr zentral gelegen und hatte immens viel zu bieten. Die modern ausgestatteten Klassenräume und die Flexibilität im Unterricht machten das Lernen absolut zukunftsorientiert.“

Eines der größten Highlights ihres Aufenthalts war eine Reise nach Lappland. In diesem Rahmen eröffnete sich ihr die Möglichkeit, mit einer Reiseagentur sechs Tage im Norden Finnlands zu verbringen.

Die Highlights: Das Fahren mit Husky-Schlitten, das Treffen von Rentieren und die wunderschöne Natur während dem Langlaufen, Schneeschuhwandern oder Skifahren zu genießen.

„Himmel war magisch grün über uns“

„Eines Abends waren wir so glücklich, dass der Himmel magisch grün über uns war. Wir durften wunderschöne Polarlichter über uns bestaunen und unzählige Sterne sehen.“ Am Anfang der Reise gab es natürlich Dinge, die etwas herausfordernd gewesen seien und man musste sich erst einleben. Aber mit Ruhe und Unterstützung, die es zum Glück von allen Seiten gab, so Schrahböck, konnten auch diese Herausforderungen immer wieder schnell gelöst werden.

Vor allem die Dunkelheit und die großen Schneemengen seien gewöhnungsbedürftig gewesen. Wenn man aber herausgefunden hat, wie man sich auf zugefrorenen Gehwegen fortbewegt war auch das kein Problem mehr. Die vielen öffentlichen Möglichkeiten Sport zu machen haben ihr besonders gefallen. Sie habe sich beim Eishockeyspielen unter den freundlichen und hilfsbereiten Finnen fast schon einheimisch gefühlt.

Ihre Empfehlung an alle Studenten: Ein Auslandssemester ist die größte Bereicherung.





Janine beim Schneeschuhwandern. Foto: privat