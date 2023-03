Lehrlinge gehen wieder auf die Waltz

Fabian Birbamer ist einer der drei Lehrlinge, die die Initiative „Let’s Walz“ von Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer nutzen. Für ihn geht es nach Las Palmas, die größte Stadt auf den Kanarischen Inseln in Spanien. Er lernt in Traiskirchen im Betrieb von WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker das Handwerk und den Beruf des Steinmetzes. Mittlerweile ist er im dritten Lehrjahr. Warum er sich für die Aktion beworben hat, liegt für ihn auf der Hand: „Ich wollte einmal etwas Neues machen, einfach aus meinem normalen Umkreis hinausgehen und Neues kennenlernen.“

„Let's Waltz“ kümmert sich um fast alles

Die Firma ist ihm über „Let‘s Waltz“ zugeteilt worden, „ich freue mich darauf“, sagt Birbamer, der in Berndorf zuhause ist. Auch die Unterkunft ist bereits organisiert, das Einzige, für das Birbamer selbst aufkommen muss, ist die Verpflegung, sprich das Essen. Auch über seinen Lohn muss er sich keine Sorgen machen. „Ich bekomme das Gleiche bezahlt wie bei meinem Lehrbetrieb in Traiskirchen“, erzählt der Lehrling. Am Ende dieses Monats startet bereits der Sprachkurs, der ihm die grundlegenden Vokabeln beibringen soll.

Spanisch-Kurs wird in Las Palmas fortgesetzt

AK NÖ-Präsident Markus Wieser, Augenoptikerlehrling Linda Steiner, Tanja Rajcic von Optik Krämer in Berndorf und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Foto: Andreas Kraus Fotostudio KRAUS, Andreas Kraus Fotostudio KRA

Auch während seines Auslandspraktikums in Spanien wird er einen Sprachkurs besuchen. Auf die Waltz begibt sich auch noch Augenoptikerlehrling Linda Steiner, sie lernt bei Optik Krämer in Berndorf, und Lehrling Jakob Stock (Mechatronik/ Automatisierungstechnik), der bei Vöslauer Mineralwasser in Bad Vöslau lernt.

AK NÖ-Präsident Markus Wieser, Walter Goisser von Vöslauer Mineralwasser, Bad Vöslau, Lehrling Jakob Stock (Mechatronik/ Automatisierungstechnik) und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Foto: Andreas Kraus Fotostudio Kraus, Andreas Kraus Fotostudio KRA

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.