ÖVP übt Kritik an SPÖ-Ebreichsdorf-Posting wegen Bankomat-Schließung

In einer aktuellen Aussendung kritisiert die ÖVP Ebreichsdorf ein kürzlich veröffentlichtes Posting der SPÖ Ebreichsdorf und Bürgermeister Wolfgang Kocevar vor dem Billa-Lebensmittelmarkt in Unterwaltersdorf. Dort wurde der einzige Bankautomat aufgelassen.

„Her mit unserem Bankomaten! Banken, Bund und Land NÖ müssen die Versorgungssicherheit der Menschen in den Gemeinden sicherstellen! Und zwar SOFORT!“ Stand auf einem Transparent, das von 13 SPÖ-Funktionären gehalten wurde. Dies sorgte bei der ÖVP-Stadtparteiobfrau Petra Falk und dem VP-Wirtschaftsstadtrat Engelbert Hörhan offensichtlich für Aufregung und Unverständnis.

„Hier hätte die SPÖ mit ihrer absoluten Mehrheit sich schon längst um eine Lösung kümmern können, anstatt jetzt populistisch zu protestieren um das Versäumnis zu vertuschen und die Bevölkerung zu blenden“, so VP-Obfrau und Gemeinderätin Petra Falk. „Die SPÖ protestiert offenbar gegen ihr eigene System, hat sie doch jahrelang auch nichts gegen das Sterben der Ortskerne unternommen.“

„Wir schauen uns nun an, wo in Unterwaltersdorf Platz für einen Bankomaten angemietet werden kann und sprechen mit Banken. Dies hätte die SPÖ schon längst tun können. Die Vorgangsweise der SPÖ entbehrt jeglicher Grundlage“, beschwert sich VP-Stadtrat Engelbert Hörhan.

Scharfe Kritik an der SPÖ kommt von der ÖVP auch aufgrund der allgemeinen Situation auf den Hauptplätzen der Stadtgemeinde. „Am Ebreichsdorfer Hauptplatz, wo täglich viele Kinder und Jugendliche in den Bus steigen um zur Schule zu fahren und wo Seniorenwohnungen gebaut werden, kann man derzeit nicht einmal eine Jause oder einen Liter Milch kaufen“, kritisiert Falk. „Hier könnte die SP-Stadtregierung einen Greissler stützen, denn die Mieten auf den Hauptplätzen sind teuer. Stattdessen hat Kocevar bei der Monopolverwaltung angefragt, ob beim neuen Bahnhof eine Trafik erlaubt werden kann. Offenbar will Kocevar nun auch die Trafiken an den Hauptplätzen vertreiben, bzw. in den Ruin treiben“, sagt Falk.

„An der Finanzierung kann es weder beim Geldautomaten noch bei einem Greissler am Hauptplatz Ebreichsdorf scheitern, hat die Stadtregierung im Jahr 2022 doch rund 130.000 Euro für Veranstaltungen wie Oktoberfest, Stadtball, Märkte, etc. ausgegeben“, heißt es in der VP-Aussendung weiter. „Es ist schön, dass hier viel für die Menschen gemacht wird, aber es muss auch Geld in die Nahversorgung investiert werden“, betonen Falk und Hörhan in der Aussendung.

„Ich möchte mich nicht zur Art und Weise der Kritik der ÖVP äußern“, reagierte SP-Bürgermeister Wolfgang Kocevar. „In der Sache selbst möchte ich jedoch betonen, dass wir derzeit intensiv an einer Lösung für einen Bankomaten in Unterwaltersdorf arbeiten. Es kann nicht sein, dass gerade ältere oder jüngere Bürgerinnen und Bürger unserer Stadtgemeinde keine Möglichkeit haben, Bargeld zu beheben. Gerade der Bankomat am Standort beim Billa war ideal, da er auch fußläufig von der Feuerwehrscheune erreichbar war“, merkt der Stadtchef an.

Kocevar sieht jedoch die Verantwortung für die generelle Situation nicht bei den Gemeinden. „Der Bund und das Land NÖ sind für die Versorgungssicherheit in diesem Bereich verantwortlich. Wir als Gemeinde haben leider keinen Einfluss darauf, versuchen aber, für unsere Bevölkerung eine gute Lösung zu finden“, meint Kocevar, der auf das Beispiel Weigelsdorf verweist, wo die Gemeinde den Erhalt des Bankomats bei der ehemaligen Raiffeisenbank finanziell seit Jahren unterstützt.

„Ich bin mir sicher, dass wir auch für Unterwaltersdorf eine gute Lösung finden werden und arbeiten mit Nachdruck daran“, versichert der Stadtchef.

