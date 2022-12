Ein Blick zurück: Weihnachten wie früher in Baden

Werbung

Einen nostalgischen Blick auf Weihnachten, wie es früher war, eröffnet die gleichnamige Ausstellung im Haus der Kunst in Baden. Das Sammelsurium der weihnachtlichen Ausstellungsobjekte reicht von historischen Adventkalendern, der älteste stammt aus 1904, über Postkarten, Fotos und Lesebüchern bis zu den berühmten, mit der Liebe zum Detail gefertigten, Weihnachtskrippen von Herbert Cseko.

„Weihnachten wie es früher war, ist vielleicht heuer sogar das richtige Thema, das uns innehalten lässt und uns die Möglichkeit gibt, einen Blick zurück zu machen“, sagt Erna Koprax, Vorsitzende des Tourismusvereins. Die Ausstellung wird mit der Kulturabteilung, dem Rollettmuseum sowie Stadtarchiv, das dafür historische Exponate zur Verfügung stellte, durchgeführt. Adventkalender aus vergangenen Jahrzehnten stammen von der Hobbysammlerin Irene Hruby aus Bad Erlach.

Zu sehen sind auch Fotos von einem schneereichen Winter in Baden anno dazumal, ein Lesebuch aus 1931, das Weihnachtsbaumgedicht von Hermann Rollett, Badener Weihnachtspost aus 1954, ein Weihnachtsmäppchen des Bildhauers Josef Müller (1879 -1968) aus 1963. In seiner Geburtsstadt Baden ist er prominent mit dem „Nackter Reiter“ im Kurpark und dem Kriegerdenkmal am Pfarrplatz vertreten. Und, zu sehen ist auch ein Eislaufschuh von Emese Hunyadi, welcher der Stadt Baden gewidmet ist, sowie eine kunstvolle Schachtel aus dem Besitz der Familie Rollett aus dem 19 Jahrhundert.

Im dritten Raum sind die Badener Weihnachtskrippe im Stil der Römerzeit, die von Gemeinderat a. D. Herbert Cseko seit fünf Jahren liebevoll und fachmännisch gebaut wird, sowie weitere Krippen, davon zwei Passionskrippen, zu besichtigen.

Für Erwachsene stehen Bücher mit dem Thema „Weihnachten – wie es früher war“ zum Lesen und Durchblättern und für die Kinder das Bilderbuch „Funkelschöne Weihnachtszeit“ zur Verfügung. Die Ausstellung ist bis 24. Dezember geöffnet.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.