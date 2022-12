Weihnachten in der Galerie Breyer in Baden

Werbung

Weihnachten kann auch kreativ in einer Galerie gefeiert werden. Und das Kaleidoskop der Künstler, das in der sogenannten „Schaufenstergalerie“ in Baden zu sehen sein wird, ist bunt. Christopher Lane zeigt ab Freitag, 16. Dezember, die Werke aller Programmkünstler der vergangenen zwei Jahre seit der Eröffnung der Galerie. „Die beiden Künstlerinnen Rosa Roedelius, die mit großformatigen Leinwänden und erstmals auch mit Skulpturen aus Krastaler Marmor vertreten ist, wird wie Ina Loitzl persönlich anwesend sein“, sagt Galerist Christopher Lane.

„Kunst ist ein Schweben im Tun“

Die Badener Künstlerin Rosa Roedelius zeigt wieder Einblicke in die Underwater-Welt. Und sie verändert sich immer mehr. „Eine der schönsten Komponenten an der Kunst ist, dass man sie immer wieder in neue Kontexte setzen kann. Das ist ein ewig währendes Finden und ein Schweben im Tun““, erklärt Roedelius. Die gebürtige Klagenfurterin Ina Loitzl, Menschenrechtspreisträgerin für „den blick öffnen“ präsentiert eine ihrer überdimensionalen Ovalesken, die bereits im Museum Angerlehner ausgestellt wurden. Beide Künstlerinnen freuen sich auf Gespräche mit interessierten Besuchern. Neu im Galerieprogramm sind auch Stahlskulpturen von Stefan Fillitz.

15 Künstler stellen aus

Die Arbeiten nationaler und internationaler Kreativer stehen auf dem Programm: Arnulf Rainer, Hermann Nitsch, Arnold Reinthaler, Rosa Roedelius, Leslie L. Lane, Ina Loitzl, Christian Stock, Monika Kus-Picco, Dieter Roth, Birgit Sauer, Sandy Tomsits und die Aktionskünstlerin Esin Turan werden einen Querschnitt ihres Schaffens präsentieren. Bereits ab Donnerstag 17 bis 18 Uhr ist die Galerie geöffnet, am Freitag ist die Ausstellung von 11 bis 14 Uhr geöffnet und ab 17 Uhr wird zu einem kleinen aber feinen Empfang eingeladen.

