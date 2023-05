Schülerinnen und Schüler aus Ziębice zu Gast

Nach einer längeren Corona-bedingten Pause waren 42 Gastkinder aus Ziębice in Polen zu Besuch in Ebreichsdorf. Die NÖ Mittelschule und Polytechnische Schule Ebreichsdorf pflegen seit 2003 eine lebendige Partnerschaft mit der Partnerschule in Polen. Jedes Jahr findet ein abwechselnder Aufenthalt einer Schülergruppe in Ziębice und Ebreichsdorf statt, um den interkulturellen Austausch zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler wurden von Lehrern und Gemeindevertretern der Partnergemeinde begleitet.

Für die Gäste gab es zahlreiche Programmpunkte. Bei ihrer Ankunft wurden die Gäste mit selbstgekochtem Essen der Schülerinnen und Schüler begeistert empfangen. Außerdem standen ein Discoabend, ein Sportvormittag, eine Rätselrallye in Wien sowie ein Ausflug nach Graz und Regensburg auf dem Programm. „Ich betrachte die gelebte Städtepartnerschaft zwischen Ziębice und Ebreichsdorf als einen wichtigen Kulturaustausch", sagte Bürgermeister Wolfgang Kocevar, SPÖ.

