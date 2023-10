Ebreichsdorf: „Lebensretter Koch Team“ des Samariterbundes gewann

Zum 12. Mal wurde dieses Jahr der Austria Food Blog Award (AFBA) vergeben. Die Kür der Sieger fand am Freitag, 6. Oktober im Gleisgarten in Wien statt. Insgesamt gab es in diesem Jahr über 700 Einreichungen in acht Kategorien. In der Kategorie „Beste Teamküche“ gewann Foodblogger („genussundreisen“), Journalist und ehrenamtlicher Sanitäter Thomas Lenger, der insgesamt gleich in fünf Kategorien nominiert war, aus Ebreichsdorf.

In seiner Projektbeschreibung erläutert Lenger: „Was haben Kochen und Leben retten gemeinsam? Beides erfordert Teamarbeit! Seit 2015 engagiere ich mich als ehrenamtlicher Rettungssanitäter beim Samariterbund Ebreichsdorf und habe in dieser Zeit knapp 4.000 Stunden ehrenamtliche Dienste geleistet. Bei nahezu jedem Dienst gehört für uns auch das gemeinsame Kochen mit meinen Kolleginnen und Kollegen dazu. Gemeinsames Kochen und Essen stärken nicht nur unsere Zusammenarbeit, sondern schaffen auch eine enge Bindung als Team. In unseren 12-Stunden-Schichten sehen wir uns häufig mit schweren Verletzungen und dramatischen Schicksalen konfrontiert. Daher ist das gemeinsame Kochen und Essen eine willkommene Möglichkeit, um uns nach den Einsätzen zu entspannen und als Team das Erlebte zu verarbeiten.“

Der vielseitige Preisträger erklärt: „Da ich seit vielen Jahren immer bei meinen ehrenamtlichen Rettungsdiensten beim Samariterbund Ebreichsdorf gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen koche, war es naheliegend, dieses Projekt einzureichen. Unser 'Lebensretter Koch Team' ist damit für mich eine Erfolgsgeschichte und genau das Richtige für die Kategorie 'Team Küche' beim AFBA 2023.“ Unterstützt wird Lenger bei seinem Kochengagement von der Notfallsanitäterin Natascha Bachleitner und dem ehrenamtlichen Rettungssanitäter Ronny Schleinbach. Nicht nur das Publikum im Vorfeld goutierte das „Lebensretter Koch Team“, sondern auch die hochkarätige Jury, zu der unter anderem Sepp Schellhorn und Star-Koch Konstantin Filippou gehörten.

Thomas Lenger nutzte die Bühne, um seinen Kolleginnen und Kollegen sowie allen Juroren zu danken. Er widmete den Preis allen ehrenamtlichen Sanitäterinnen und Sanitätern in ganz Österreich und betonte: „Während wir hier feiern, sind tausende Ehrenamtliche im Rettungsdienst und sorgen für Sicherheit in Österreich. Dafür vielen Dank.“