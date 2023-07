Delka Baden: „Wussten nichts von der Schließung“

Es ist heiß an diesem Nachmittag, trotzdem ist der Besucherandrang in der Delka Filiale in der Rathausgasse 14 groß. Es sind vor allem Damen, die nach einem Schnäppchen Ausschau halten, zumindest zehn Prozent kommen vom Verkaufspreis weg, das versprechen die Preisschilder an jedem Regal. Es macht den Eindruck eines ganz normalen Ausverkaufstages im Sommer, wären da nicht die Plakate, mit denen die Schaufenster beklebt sind - „Wir schließen diese Filiale“ ist darauf zu lesen.

Mittendrin beraten die Filialleiterin und ihre Angestellten genauso kompetent wie immer. Eine Verkäuferin hat kurz Luft und wendet sich der NÖN-Reporterin zu, die bequeme Sommerschuhe ins Auge gefasst hat. Seit 25 Jahren arbeitet sie bei Delka, sie war und ist Schuhverkäuferin mit Leib und Seele, hat den Schuhverkauf von der Pike auf gelernt. Ihr tut es vor allem „um die Stammkunden leid. Wo sollen die jetzt hingehen?“, fragt sie. Viele ältere Kunden schätzen die Beratung, die sie in dieser Filiale mitten im Stadtzentrum von Baden erhalten. „Wir hatten Kunden aus der ganzen Region, von Mödling bis Baden. In Mödling gibt es auch nur mehr ein, zwei kleine Schuhgeschäfte, alle anderen haben ja auch schon zugesperrt“, macht die Verkäuferin darauf aufmerksam, dass Schuhfachgeschäfte langsam, aber sicher verschwinden. Sie ärgert die Vorgehensweise der Schließung. Der bisherige Geschäftsführer sei plötzlich weg gewesen, eine eigene Gesellschaft damit beauftragt, die Geschäftsschließung abzuwickeln.

Niemand warnte Verkäuferinnen-Team vor

Auch für die Filialleiterin war es ein Schlag aus dem heiteren Himmel, als sie von der Schließung erfuhr. „Es gab keine Vorwarnzeichen, also dass das Unternehmen schon einmal in finanziellen Schwierigkeiten gewesen wäre. Unsere Filiale war immer gut besucht“, erzählt die erfahrene Verkäuferin. Die Belegschaft sei mit der Schließung zwei Tage vor der Veröffentlichung in den Medien konfrontiert worden. Persönlich habe man mit den Verkäuferinnen nicht kommuniziert. „Wir haben uns in der Zentrale in Wien getroffen, dort haben wir in einer Online-Konferenz von den Schließungsplänen erfahren“, erzählt die Filialleiterin, die die Zweigstelle in Baden seit zweieinhalb Jahren führt. Davor war sie 34 Jahre bei Salamander tätig - auch diese Filiale wird in Baden geschlossen.

Unternehmen hatte keinen Betriebsrat

Einen Betriebsrat, der die Verkäuferinnen und Verkäufer vorgewarnt hätte, gibt es in diesem Unternehmen nicht. „Wir müssen jetzt warten, bis wir alle offiziell die Kündigung in der Hand haben. Dann sehen wir weiter“, erläutert sie. Noch immer kommt Ware aus dem Zentrallager in Kärnten, auch Winterstiefeln sind für Schnäppchenjäger dabei. Das verraten die Verkäuferinnen – neun Damen arbeiten bis zur Geschäftsschließung in abwechselnden Diensten hier – den Kunden hinter vorgehaltener Hand. Es lohnt sich also durchaus, bei schweißtreibenden Temperaturen an den Winter zu denken. Ob sie in der Schuhbranche bleiben wird, kann die Filialleiterin noch nicht sagen. „Ich habe auch Angebote außerhalb der Branche, die ich sehr reizvoll finde.“ Ihr Bestreben ist es, die Geschäftsschließung so geordnet wie möglich abzuwickeln. „Schritt für Schritt“, sagt sie. Dann werde sie weitersehen.