„Baden Mobil“: Wenn Öffi-Konzept zur geteilten Dienstleistung wird

Das Badener Mobilitätspaket überzeugte die Fachjury mit seiner Kombination aus flächendeckender Verfügbarkeit, einem breiten Fahrzeugangebot sowie der benutzerfreundlichen zentralen wegfinder App als zentrale Buchungsplattform. Dieses wird seit einem Jahr von der Stadt Baden und den ÖBB angeboten. Entwickelt wurde diese Mobilitätslösung mit Hilfe des Mobilitätspakets von ÖBB 360°, wo man auf nachhaltige Mobilitätslösungen spezialisiert ist. Das Ziel ist, Baden Bewohnerinnen und Bewohner der Stadtgemeinde und ihre Gäste auch ohne privaten Pkw schnell und flexibel an ihr Ziel bringen. Das Baden mobil-Angebot punktet jedoch nicht nur bei den Nutzern, sondern hat auch die Fachjury überzeugt. „Die ÖBB sind aus Überzeugung langjähriger Partner des VCÖ-Mobilitätspreises. Der VCÖ-Mobilitätspreis macht erfolgreiche Projekte und Konzepte für nachhaltige Mobilität sichtbar. In diesem Jahr konnten zwei erfolgreiche Projekte mit ÖBB Beteiligung die Fachjury überzeugen und Kategoriesiege erzielen, ein Projekt in Tulln und das Badener Mobilitäspaket. „Das erfreut mich heuer natürlich besonders,“ betont ÖBB Generaldirektor Andreas Matthä.

Bürgermeister Stefan Szirucsek, ÖVP, und Vizebürgermeisterin Helga Krismer, Grüne, nahmen am Mittwoch, 27. September den „VCÖ-Mobilitätspreis Österreich“ persönlich entgegennehmen. Szirucsek freut sich: „Die Stadt Baden ist glücklich, diesen Mobilitätspreis entgegenzunehmen. Die Auszeichnung belegt, dass das innovative Mobilitätsangebot, das wir gemeinsam mit dem Konsortium ÖBB 360° in Baden umgesetzt haben, das Bedürfnis nach individuellen, rasch verfügbaren Mobilitätslösungen erfüllt und absolut im Trend liegt. Mit dem Team von ÖBB 360° haben wir einen professionellen Partner an unserer Seite.“

Vizebürgermeisterin Helga Krismer unterstreicht: „Baden wollte eine App für alle Mobilitätsmöglichkeiten von Scooter, über Räder zu den Autos. Die EU-weite Ausschreibung für einen Konzessionsnehmer war schwierig, aber unser Mut wurde ausgezeichnet, wofür ich mich bedanke.“