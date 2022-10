Blühendes Niederösterreich: Leobersdorf ist aufgeblüht

Lobende Worte für die Gemeinde findet Gerhard Six von der Landwirtschaftskammer NÖ, die den Wettbewerb veranstaltet: „Leobersdorf ist schon seit Jahren unter den Top Orten in der Kategorie 3 (Orte über 3000 Einwohner). Die Gruppe ist insofern sehr schwierig, da in sehr großen Orten der Einsatz der Bevölkerung meist geringer als in den kleineren Orten ist und daher die Gemeinden üblicherweise sehr stark mit der Pflege der Bepflanzung gefordert sind.“ Leobersdorf habe es geschafft – ganz nach dem Motto der Aktion „miteinander – füreinander“ – viele Menschen zu motivieren sich aktiv in die Pflege des Ortes einzubringen.

„Die Juroren waren von der Leistung der Vereinsmitglieder sehr beeindruckt wie zum Beispiel von den perfekt gepflegten Blumen auf den zahlreichen Brücken des Ortes.“ So sei der Hauptplatz ein Treffpunkt im Ort mit mediterranem Flair und Lebensqualität und auch hier besticht die Pflege der Blumen. „Das gelungene Miteinander im Ort drückt auch der Generationenpark entsprechend aus“, sagt Six.

Bürgermeister Andreas Ramharter (Liste) freut sich, dass Leobersdorf „zu Recht“ geehrt wurde. „Ein ganz herzliches Dankeschön an unseren Ortsverschönerungsverein, das Team der Gärtnerei Plank und unseren Bauhofmitarbeitern!“

