Auszeichnung für Michael Kropf: „Es lebe der Tanz“

Michael Kropf ist stolzer Karl-Musil-Preisträger. Ausgezeichnet wurde er bereits für sein Lebenswerk, das noch lange nicht zu Ende ist...

Es ist schon etwas Besonderes, wenn man sich in irgendetwas in seinem Leben der Erste nennen kann und darf. Und er war einer der ersten Schüler und der Erste, der mit fünfzehn Jahren bei ihm die Tanz-Bühnenreife ablegte – die Rede ist zum einen von dem Schüler Michael Kropf und zum anderen von seinem “Meister” Karl Musil.

Karl Musil (1939 bis 2013) war ein österreichischer Tänzer und Solotänzer - damals noch Prima Ballerino genannt – seit 1965 an der Wiener Staatsoper. Passend also, dass rund um seinen Sterbetag, dem 14. Oktober, der Karl-Musil-Preis vom Österreichischen Tanzrat verliehen wird. Dieser Preis ist die höchste Auszeichnung, die man in Österreich im Bereich Tanz bekommen kann. Und Kropf ist schon wieder der Erste: Er hat den Preis, nämlich als erster nicht mehr aktive Tänzer, für sein Lebenswerk verliehen bekommen. Kropf lebt seit Kindesbeinen an für den Tanz. Seit dem Ende seiner aktiven Tanzkarriere wirkt er als Choreograf und Tanzlehrer im In- und Ausland. Fast zehn Jahre (2012 – 2021) war der in Baden beheimatete an der Bühne Baden Chefchoreograf.

Welche Erinnerungen hat Kropf an Musil, der ihm an der Wiener Staatsopernballettschule unterrichtete? “Mit neun Jahren habe ich zu tanzen begonnen, Musil hat uns aber nicht nur das Tanzen beigebracht, sondern auch noch viele andere Sachen”, erinnert sich Kropf. Und welche Sachen sind damit gemeint? “Er hat uns eigentlich auch beigebracht, wie man als Tänzer leben soll und muss.” Musil hat den jungen Tänzern z.B. gelehrt, dass man ganz einfach grüßt, “er hat uns beigebracht, dass wir freundlich sind und unsere Kappen abnehmen, dass wir uns gut genehmen und saubere Kleidung anhaben”, erinnert sich Kropf. “Er hat uns viel beigebracht, er war streng, aber er war menschlich streng.”

Kropf hat den Preis bekommen, für das, was er für den Tanz getan hat und das gute ist, “der Preis kam für mich völlig unerwartet und es spornt mich an, noch viel mehr für den Tanz zu tun”, spornt sich Kropf selbst an. Oft bekomme man einen Preis für sein Lebenswerk erst nach seiner aktiven Zeit verliehen. Nicht so bei Kropf, der noch nicht 60-Jährige bleibt lieber seinem Lebensmotto weiterhin innig verbunden: “Es lebe das Ballett und der Tanz”. Und eine weitere, neue Aufgabe steht bereits vor ihm: “Ab 1. Dezember werde ich der Präsident des Tanzrates und da warten auch schon viele Projekte auf mich.”