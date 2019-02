Jene Unternehmen vor den Vorhang holen, die eine qualitätsvolle und gute Lehrausbildung gewährleisten - das will die Stadtgemeinde Traiskirchen mit ihrer Auszeichnung "Lehrlingsfreundlicher Betrieb".

Bgm. Andreas Babler überreicht Julia Pfefferle einen Gutschein. | Stadtgemeinde Traiskirchen

In der Vorwoche ging diese Auszeichnung an den Orthopädieschuhmacherbetrieb von Doris Stürmer. Vier Lehrlinge hat Stürmer bis dato in ihrem Betrieb ausgebildet - alle sind aktuell noch bei ihr beschäftigt. Derzeit absolviert die 16-jährige Julia Pfefferle ihr zweites Lehrjahr zur orthopädischen Schuhmacherin und lernt Schritt für Schritt, wie von der Einlage bis zum orthopädischen Schuh alles individuell hergestellt und verarbeitet wird.

„Dass alle bisher ausgebildeten Lehrlinge noch im Betrieb sind, zeigt, dass Doris Stürmer den richtigen Weg geht“, ist SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler überzeugt. „Und auch die Auszeichnungen und gewonnenen Wettbewerbe der Lehrlinge beweisen eindrucksvoll, dass die jungen Menschen hier bestens qualifiziert werden", so Babler, der die Auszeichnung gemeinsam mit Wirtschaftsstadträtin Manuela Rommer-Sauerzapf (SPÖ) überreichte.