Goldene Ehrennadel für Langzeitapothekerin aus Berndorf

Mehr als 20 Jahre leitete Heidi Wurzinger mit ihrem eingespielten Team die Apotheke zur heiligen Dreifaltigkeit in Berndorf mit viel Liebe und Hingabe. Nach dem Antritt ihres Ruhestandes wurde die Apotheke von Barbara Neubauer übernommen. Heidi Wurzinger versorgte in ihrer Tätigkeit nicht nur die Berndorfer im Krankheitsfall mit Medikamenten, sondern war auch an deren Gesundheitsvorsorge beteiligt - so organisierte sie etwa Turnstunden mit speziellen Übungen für einen gesunden Rücken.

Die Stadtgemeinde Berndorf ehrte sie nun mit der Goldenen Ehrennadel für besondere Verdienste um die Stadt Berndorf im öffentlichen Interesse.