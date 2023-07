Volksschule Pfaffstätten ist Expert.Schule

Der Erwerb digitaler Kompetenzen und das Singen im Chor stand für die Volksschule Pfaffstätten an erster Stelle. Mit Hilfe von Bildschirmen und Dokumentenkameras in jeder Klasse kommen digitale Inhalte schnell zum Einsatz. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit Tablets, der Foxi App, erlernen das 10-Finger-Schreibsystem und erstellen Videos, eigene Dokumente und Präsentationen. Dafür wurde die Schule zur Expert.Schule von Education Austria ausgezeichnet.

Im musikalischen Bereich präsentierte sich der Chor der Volksschule Pfaffstätten zu den unterschiedlichsten Anlässen in der Öffentlichkeit. Neben der Teilnahme an Konzerten wurde ein Weihnachtsmusical einstudiert, bei dem Spenden für die Schmetterlingskinder gesammelt wurden. Ebenso absolvierten die Schülerinnen und Schüler Auftritte sowohl beim Bezirksjugendsingen im Kurpark als auch beim Landesjugendsingen in Grafenegg. Durch eine intensive Zusammenarbeit mit der Musikschule wird das Musizieren tatkräftig unterstützt. Für diese außergewöhnlich vielen Aktivitäten im musikalischen Bereich wurde die Schule bereits zum dritten Mal mit dem Gütesiegel „Singende, klingende Schule“ ausgezeichnet. Zu all diesen Auszeichnungen gratulierte Direktorin Andrea Märzweiler Bürgermeister Christoph Kainz (ÖVP).